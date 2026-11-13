Italia 3-1 Pháp: Pio Esposito thăng hoa mang ngôi đầu về cho người Ý

ANTD.VN - Đội tuyển Italia có chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trên sân San Siro. Kết quả này đưa thầy trò Roberto Mancini lên vị trí dẫn đầu bảng A1 cùng lợi thế cực lớn trước khi chạm trán Bỉ ít ngày sau đó.

Azzurri tiếp đón các vị khách bằng một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Còn đội tuyển Pháp, hành quân đến San Siro mà không có sự phục vụ của Kylian Mbappe do chấn thương. Đội chủ nhà chỉ cần 1 chiến thắng để có thể cạnh tranh tấm vé vào vòng trong, trong khi đối thủ đang đứng đầu bảng.

Ngay đầu trận đấu, Donnarumma đã mắc sai lầm tai hại khi để mất bóng trong vòng cấm. Chỉ cần có thế, Olise lập tức băng vào, chớp thời cơ mở tỷ số cho tuyển Pháp ở phút thứ 9.

Sau bàn thắng sớm, đội khách thi đấu thăng hoa và duy trì sức ép nghẹt thở. Sự khéo léo của Doue hay Olise nhiều lần khiến hàng phòng ngự Ý phải làm việc khá vất vả. Dù vậy thầy trò Roberto Mancini vẫn đứng vững, họ tổ chức đội hình tương đối chặt chẽ, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản đòn, sẵn sàng trừng phạt những sơ hở của đối phương.

Thành quả đến ở phút 26, từ một pha phản công đầy sắc bén, Cambiaghi vượt qua Malo Gusto, căng ngang thuận lợi để Francesco Pio Esposito dứt điểm tung lưới Mike Maignan, quân bình tỷ số của trận đấu.

Pio Esposito là người khởi đầu và kết thúc cho chiến thắng tưng bừng của Italia (Ảnh: Getty Images)

Từ đây, thế trận trở nên giằng co thay vì nghiêng về phía Pháp như ở thời điểm đầu hiệp một. Italia rình rập trong khi đội khách cố gắng duy trì sức ép về phía khung thành của Donnarumma.

Đội khách tổ chức tấn công với điểm tựa là sự đột biến ở 2 cánh, pressing tầm cao và sẵn sàng vây bắt theo nhóm mỗi khi mất bóng. Italia đối chọi bằng sự đồng bộ trong khâu phòng ngự, tao thành hàng thủ hai lớp bịt kín mọi khoảng trống có thể, đồng thời chờ đợi thời cơ phản công. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, hai đội rời sân với tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Pháp là đội chủ động áp đặt thế trận, tuy nhiên Italia vẫn có cho mình một số cơ hội nguy hiểm. Phút 57, đội chủ nhà được hưởng penalty sau khi Malo Gusto phạm lỗi với Cambiaghi trong vòng cấm. Nhưng trên chấm phạt đền, Sebastiano Esposito lại đưa bóng đi vọt xà.

Dù vậy, người hâm mộ không phải tiếc nuối quá lâu khi ở phút 63, từ quả tạt của Federico Dimarco, Frattesi đánh đầu hạ gục Mike Maignan, nâng tỷ số lên 2-1 cho Italia.

Frattesi cũng để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 (Ảnh: Getty Images)

Hàng phòng ngự Pháp lộ rõ sự lúng túng khi đến lượt Upamecano phạm lỗi với Antonio Vergara trong vòng cấm ở phút 73. Đội tuyển Italia được hưởng quả penalty thứ 2 của trận đấu và trên chấm phạt đền, Pio Esposito dứt điểm tung lưới đội khách, ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực bảo toàn tỷ số của đội chủ nhà trước sức ép của các cầu thủ Pháp. Giành chiến thắng thuyết phục, thầy trò Roberto Mancini vươn lên dẫn đầu bảng A1 trước khi chạm trán đội tuyển Bỉ.