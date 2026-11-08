Cựu Á quân THPT IVS trở lại đầy cảm xúc sau cú vấp trận mở màn

ANTD.VN - Gạt bỏ nỗi buồn trận mở màn không như ý, nhà cựu Á quân THPT IVS (Thanh Oai) đã chơi một trận đầy hiệu quả, giành chiến thắng 3-1 trước THPT Dewey Tây Hồ Tây và "bỏ túi" 3 điểm đầu tiên tại giải.

Sáng 8-11, THPT IVS (Thanh Oai) ra sân đá trận thứ hai vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, gặp THPT Dewey Tây Hồ Tây. Đây là trận đấu cả hai đội buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Mọi con mắt đồ dồn về THPT IVS, đội Á quân năm 2024 sau khi họ đã để thua 0-3 trước cựu vô địch THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) ở trận ra quân bảng P.

THPT IVS Thanh Oai chạm trán THPT Dewey Tây Hồ Tây sáng 8-11

Trước sức ép phải thắng, các cầu thủ IVS nhập cuộc với quyết tâm cao, chủ động triển khai thế trận và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Sau những phút đầu giằng co, bước ngoặt đến ở phút 16 khi Minh Hiếu ghi bàn mở tỉ số, giải tỏa áp lực cho đội bóng đến từ Thanh Oai.

Chỉ 4 phút sau, vẫn là Minh Hiếu tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở giúp trường IVS nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng liên tiếp không chỉ tạo lợi thế đáng kể về tỉ số mà còn giúp các cầu thủ IVS thi đấu tự tin, thanh thoát hơn.

HLV Nguyễn Thế Cường cùng học trò nỗ lực giành 3 điểm trọn vẹn đầu tiên

THPT Dewey Tây Hồ Tây không dễ dàng buông xuôi. Đội bóng nỗ lực đẩy cao đội hình và có được bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 41, thắp lại hy vọng trong cuộc đua điểm số.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Dewey Tây Hồ Tây đã không thể ngăn Minh Hiếu hoàn tất ngày thi đấu chói sáng. Phút 50, cầu thủ này tiếp tục ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho THPT IVS bằng cú hat-trick đầy ấn tượng.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt với nhà cựu Á quân. THPT IVS đã kịp thời đứng dậy bằng màn trình diễn thuyết phục, không chỉ giành 3 điểm đầu tiên mà còn lấy lại sự tự tin trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng P.

Nhà cựu Á quân đã trở lại

HLV Nguyễn Thế Cường của THPT IVS chia sẻ sau trận: “Trong bóng đá, điều quan trọng khi nhận thất bại là không được nản chí. Ở trận ra quân, có thể các em đã bị ngợp trước không khí và áp lực của giải đấu, từ đó chưa thể hiện được đúng khả năng của mình. Sau trận thua ấy, chúng tôi xác định việc quan trọng nhất không chỉ là hồi phục thể lực mà còn phải giúp các em lấy lại sự tự tin, ổn định tâm lý và tìm lại chính mình".

"Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã làm tốt. Sau chiến thắng này, toàn đội đã vui vẻ, phấn chấn và có thêm niềm tin. Tuy nhiên, thắng không kiêu, chúng tôi cần giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục tập trung và không được chủ quan. Trước mắt, tuần tới, IVS sẽ dồn sức chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với quyết tâm giành kết quả tốt nhất, hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng”, HLV đội tuyển trường IVS nhấn mạnh.