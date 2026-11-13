Sẵn sàng tranh tài Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng 2026

ANTD.VN - Ban tổ chức Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31-2026 đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu, sẵn sàng cho ngày hội thể thao của giới báo chí Thủ đô với sự tham dự của hơn 500 lượt VĐV, tranh tài 6 môn thi gồm: kéo co, bóng đá, bóng bàn, pickleball, đi bộ, cờ tướng.

Hội khỏe Hội Nhà báo TP.Hà Nội mở rộng là sự kiện thường niên do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, hội viên nhà báo, đồng thời là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đội ngũ người làm báo Thủ đô với các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn và Hội nhà báo các tỉnh, thành phố lân cận.

Ban tổ chức cùng đại diện các đoàn tại lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu

Năm nay, Hội khỏe bước sang mùa thứ 31, thu hút hơn 500 lượt VĐV đến từ 21 đoàn, bao gồm: Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng; Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên; Báo Nhân Dân; Thông Tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Báo Quân đội Nhân dân; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Công Thương; Báo Dân Trí; Thời báo Ngân hàng; Báo Điện tử Vnexpress; Tạp chí Công dân & Khuyến học; Tạp chí Đời sống & Pháp luật; Tạp chí Ngày nay; Phường Xuân Đỉnh; Ban liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Báo An ninh Thủ đô; Báo Quốc phòng Thủ đô và Tạp chí Người Hà Nội.

Đội kéo co An ninh Thủ đô giành huy chương Bạc Hội khỏe năm 2025

Các VĐV sẽ tranh tài tại 6 môn thi gồm: kéo co, bóng đá, bóng bàn, pickleball, đi bộ, cờ tướng.

Lễ khai mạc giải vào sáng 16-11. Môn bóng đá mini diễn ra từ 16 đến 18-11, trong khi 5 môn thi còn lại thi đấu các ngày 16, 17-11. Tất cả sự kiện của Hội khỏe được tổ chức tại Trung tâm VH-TT-TT phường Xuân Đỉnh.

Đội bóng đá An ninh Thủ đô trở lại Hội khỏe với nhiều nhân tố trẻ

Tại Hội khỏe năm nay, Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô cử lực lượng tham dự 4/6 môn thi gồm: kéo co, bóng đá, đi bộ và pickleball.

Ngay sau lễ khai mạc, môn thi hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các đơn vị là kéo co sẽ tranh tài. Theo bốc thăm, đội kéo co An ninh Thủ đô - huy chương Bạc mùa 2025 - được vào thẳng bán kết, gặp đội thắng trong cặp Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội - Tạp chí Người Hà Nội.

Môn đi bộ điền kinh cũng sẽ thi đấu ngay trong sáng 16-11. An ninh Thủ đô có 6 VĐV cùng thi nội dung nữ.

Các thành viên đội pickleball An ninh Thủ đô tập luyện, sẵn sàng tranh tài

Môn bóng đá gồm 6 đội, chia vào 2 bảng đấu vòng tròn chọn hai đội nhất vào chung kết tranh cúp vô địch. Theo bốc thăm, đội bóng đá An ninh Thủ đô nằm bảng A sẽ lần lượt gặp Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội I (9h ngày 16-11) và CAP Xuân Đỉnh (9h ngày 17-11).

Môn pickleball thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, theo hai lứa tuổi: 18-40 và 41-60. An ninh Thủ đô có 3 cặp VĐV tranh tài (2 ở đôi nam và 1 đôi nam nữ).