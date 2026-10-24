“Sân chơi uy tín như Giải An ninh Thủ đô là thước đo năng lực lãnh đạo bản thân!”

ANTD.VN - Từ góc nhìn giáo dục toàn diện, Tiến sĩ Phạm Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS, khẳng định giá trị của bóng đá học đường không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở khả năng rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và năng lực làm chủ bản thân của học sinh.

Tiến sĩ Phạm Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS

Phóng viên: Kính thưa Tiến sĩ Phạm Quang Long, trường THPT IVS đã nhiều lần góp mặt tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô và để lại những dấu ấn đáng chú ý. Ông có thể giới thiệu đôi nét về nhà trường cũng như chia sẻ cơ duyên nào đã đưa IVS đến với sân chơi bóng đá học đường giàu truyền thống này?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Tại trường THPT IVS, chiến lược giáo dục của chúng tôi đặt trọng tâm vào mô hình phát triển toàn diện thông qua trải nghiệm thực tiễn. Kiến thức văn hóa là nền tảng cốt lõi, nhưng chính các hoạt động ngoại khóa - từ thể thao, võ thuật đến nghệ thuật - mới là môi trường rèn luyện kỷ luật, khai phá tiềm năng và định hình bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Mỗi chương trình được thiết kế đều mang mục tiêu giáo dục rõ ràng, giúp học sinh vừa chuyển hóa năng lượng tích cực, vừa định hình tư duy sống có mục đích.

THPT IVS từng giành ngôi Á quân năm 2024, chỉ sau 3 lần tham dự giải toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức

Quyết định đưa IVS tham gia Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô xuất phát từ tầm nhìn chiến lược đó. Chúng tôi muốn đặt học sinh vào một hệ sinh thái thi đấu chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, nơi các em không chỉ thử sức về thể lực và kỹ thuật mà còn tôi luyện tinh thần thượng võ, tôn trọng kỷ luật và quy tắc chung. Một sân chơi uy tín như Giải Báo An ninh Thủ đô chính là thước đo cho tinh thần đồng đội và năng lực lãnh đạo bản thân. Mỗi lần ra sân, các em mang trên mình hình ảnh và giá trị thương hiệu của IVS. Việc chấp hành luật chơi, ứng xử văn minh với đối thủ và trọng tài chính là lời khẳng định rõ nhất về chất lượng giáo dục nhân cách mà chúng tôi kiên trì xây dựng.

PV: Chỉ sau 3 lần tham dự, đội bóng IVS đã xuất sắc giành ngôi Á quân mùa giải 2024, một thành tích rất đáng ghi nhận giữa 110 đội tham dự. Theo ông, điều gì đã giúp các cầu thủ IVS tạo nên bước tiến nhanh chóng như vậy?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Danh hiệu Á quân mùa giải 2024 không đơn thuần là một thành tích thể thao, mà là minh chứng cho tinh thần kiên cường và bản lĩnh IVS. Trong một giải đấu khốc liệt với 110 đội bóng cạnh tranh, việc tiến thẳng vào trận chung kết và chỉ dừng bước trên chấm luân lưu may rủi đã khẳng định vị thế, tầm vóc và sự chuẩn bị nghiêm túc của nhà trường.

Sự bứt phá này đến từ tư duy quản trị chiến lược trong thể thao: kết hợp giữa nền tảng huấn luyện bài bản, chiến thuật kỷ luật và năng lực gắn kết tập thể. Giá trị cốt lõi mà tôi muốn các em đúc kết từ cột mốc này chính là thái độ chuẩn mực trước chiến thắng lẫn thách thức. Tự hào về thành quả nhưng tuyệt đối không chủ quan; nhìn nhận khuyết điểm để hoàn thiện bản thân với tinh thần cầu thị. Khi thành tích thể thao được chuyển hóa thành ý chí bền bỉ và tư duy vượt khó trong cuộc sống, đó mới là thắng lợi bền vững nhất của giáo dục IVS.

Đội bóng trường IVS Thanh Oai tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2026

PV: Từ góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục có nhiều năm gắn bó với thể thao, ông đánh giá thế nào về uy tín, sức hút và những giá trị mà giải mang lại?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Sự phát triển vượt bậc với 130 đội bóng tham dự ở mốc lịch sử 25 năm là minh chứng cho tầm vóc, uy tín và sức sống vượt thời gian của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô. Ở góc độ quản trị giáo dục, tôi đánh giá đây không chỉ là một giải đấu thể thao, mà là một thể chế giáo dục thể chất có quy mô và sức ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất Thủ đô.

Sức hút của giải nằm ở năng lực tạo dựng một môi trường rèn luyện toàn diện. Từ khâu tuyển chọn, lập kế hoạch chiến thuật đến cân đối giữa lịch học và lịch tập, học sinh được trải nghiệm thực tế về quản trị thời gian, quản trị bản thân và cam kết với mục tiêu chung - những phẩm chất thiết yếu của một nhân tố lãnh đạo tương lai.

Đặc biệt, giải đấu đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa các định chế giáo dục trên địa bàn Hà Nội. Sự giao lưu giữa các trường không chỉ dừng lại ở mặt thể thao, mà còn lan tỏa văn hóa học đường văn minh, tinh thần hội nhập và kết nối cộng đồng. Đó chính là những giá trị vô hình nhưng vô giá mà giải đấu đã đóng góp cho nền giáo dục Thủ đô suốt một tư thế kỷ qua.

Vovinam là một trong những môn học quan trọng của trường IVS

PV: Tại Hệ thống trường IVS, thể thao có vị trí quan trọng bên cạnh việc giảng dạy kiến thức văn hóa. Đặc biệt, ông là một võ sư Vovinam và đã đưa môn võ này vào chương trình giáo dục của nhà trường. Vì sao ông lựa chọn hướng đi ấy?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Là một võ sư Vovinam, tôi nhìn thấy ở môn võ dân tộc này không chỉ là nghệ thuật chiến đấu, mà là triết lý sống và tinh thần Việt Nam. Việc đưa Vovinam vào chương trình giáo dục chiến lược tại IVS Thanh Oai nhằm hiện thực hóa triết lý: dùng võ thuật để rèn luyện thể chất, tôi luyện ý chí và bồi đắp lòng tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ.

Vovinam đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự kiên trì vượt ngưỡng và tinh thần tôn sư trọng đạo. Quá trình khổ luyện từng thế võ, làm chủ sức mạnh bản thân và tôn trọng đối thủ giúp học sinh hình thành tư duy tự giác, tính kỷ luật thép và năng lực kiềm chế - những phẩm chất quan trọng của một cá nhân bản lĩnh trong xã hội hiện đại.

Kỳ vọng của tôi là đào tạo nên một thế hệ học sinh IVS “Tâm sáng - Trí minh - Thể kiên”: tự tin nhưng khiêm nhường, sở hữu năng lực tự vệ nhưng luôn thượng tôn hòa bình và tôn trọng cộng đồng. Dù là bóng đá hay Vovinam, huy chương hay danh hiệu chỉ là bề nổi, giá trị cốt lõi còn lại chính là thói quen rèn luyện, bản lĩnh vượt khó và nhân cách sống cao đẹp đồng hành cùng các em suốt đời.

Trường IVS quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh

PV: Không chỉ chú trọng thể thao, trường IVS còn quan tâm đến các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa và nhiều hoạt động phát triển năng khiếu. Trong bối cảnh không ít phụ huynh vẫn đặt nặng điểm số và thành tích học tập, ông quan niệm thế nào về giáo dục toàn diện?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Tôi hoàn toàn chia sẻ với sự trăn trở của phụ huynh về điểm số và năng lực học thuật. Đó là điều kiện cần cho sự phát triển. Tuy nhiên, trong triết lý quản trị giáo dục của IVS, một cá nhân thành công trong thế kỷ 21 không thể chỉ dựa vào điểm số, mà phải sở hữu trí tuệ toàn diện, năng lực thích ứng và bản lĩnh xã hội vượt trội.

Các bộ môn nghệ thuật, âm nhạc, hội họa và thể thao chính là mảnh ghép chiến lược để kích hoạt tư duy sáng tạo và trí tuệ cảm xúc. Âm nhạc rèn luyện năng lực lắng nghe và phối hợp nhịp nhàng; hội họa khai phóng tư duy thẩm mỹ và sự kiên nhẫn. Sự đa dạng này đảm bảo mọi học sinh đều có không gian bộc lộ tiềm năng, vượt qua rào cản tự tin để khẳng định giá trị bản thân.

Mô hình giáo dục toàn diện tại IVS hướng tới việc khắc họa bộ nhân dạng cốt lõi cho học sinh: Tư duy độc lập, Bản lĩnh kiên cường, Sống có trách nhiệm và Khả năng hội nhập toàn cầu. Khi bước ra thế giới, các em không chỉ mang theo tri thức chuyên môn, mà còn mang theo tâm thế vững vàng, năng lực hợp tác xuyên văn hóa và cam kết đóng góp tích cực cho xã hội.

PVL Từ những kết quả mà IVS đạt được trong học tập, thể thao và các hoạt động giáo dục, ông có thể chia sẻ đâu là những nét riêng trong mô hình đào tạo của nhà trường? Trường IVS đang làm gì để mỗi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn có cơ hội phát hiện năng lực bản thân, rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt khó?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Sự khác biệt mang tính chiến lược trong mô hình đào tạo của IVS nằm ở phương pháp “Giáo dục qua trải nghiệm và chuyển hóa nội lực”. Chúng tôi không áp đặt khuôn mẫu, mà cá nhân hóa lộ trình phát triển. Hệ thống sinh thái ngoại khóa đa dạng tại Thanh Oai đóng vai trò là môi trường thử nghiệm, giúp mỗi học sinh nhận diện điểm mạnh, đối diện hạn chế và tự xây dựng động lực tiến bộ.

Chúng tôi chuẩn hóa quy trình phản hồi và đúc kết sau mỗi hoạt động. Học sinh không chỉ đơn thuần tham gia, mà được hướng dẫn phân tích dữ liệu trải nghiệm: Đâu là điểm sáng chiến thuật? Cần tối ưu hóa điều gì ở chặng tiếp theo? Quá trình này giúp nâng tầm việc tham gia ngoại khóa thành bài học quản trị bản thân và tư duy giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, IVS theo đuổi triết lý “Giáo dục bao hàm” (Inclusive Education) - đảm bảo mọi học sinh đều có vị trí và đóng góp thực chất vào hệ sinh thái chung, không chỉ riêng nhóm tinh hoa hay năng khiếu. Dù ở vai trò thi đấu, biểu diễn hay công tác quản lý, hỗ trợ tổ chức, mỗi em đều được trao quyền và ghi nhận sự tiến bộ. Đó chính là cách IVS kiến tạo môi trường rèn luyện kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt khó bền vững.

PV: Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô, ông có kỳ vọng gì về sự phát triển của bóng đá học đường Hà Nội trong những năm tới? Và với riêng IVS, nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải đấu cũng như phát triển môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh như thế nào?

Tiến sĩ Phạm Quang Long: Tôi kỳ vọng phong trào bóng đá học đường Hà Nội sẽ tiếp tục nâng tầm về chất lượng tổ chức, chuyển từ hoạt động phong trào đơn thuần sang một hệ thống thể thao học đường chuẩn mực, chuyên nghiệp. Giải đấu chính là hạt nhân kích hoạt thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội về tầm quan trọng của thể thao trong phát triển con người.

Ban Giám hiệu trường IVS gặp mặt, động viên các cầu thủ trong đội tuyển nhà trường trước trận ra quân

Sự phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng của tính chuyên nghiệp, sự an toàn và tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Tôi mong muốn giải đấu tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi: công bằng, văn hóa ứng xử chuẩn mực và tinh thần fair-play. Đây sẽ là bệ phóng uy tín để phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng thể thao trẻ cho Thủ đô và đất nước.

Về phía IVS, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành chiến lược cùng Giải bóng đá Báo An ninh Thủ đô. Nhà trường sẽ duy trì nguồn lực đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ ngoại khóa và kiên định với mô hình giáo dục toàn diện. Mục tiêu của chúng tôi là biến mỗi mùa giải thành một cột mốc trưởng thành vượt bậc về nhân cách, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cộng đồng cho học sinh IVS.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Báo An ninh Thủ đô và các đơn vị đồng hành vì đã kiến tạo và duy trì một định chế thể thao - giáo dục xuất sắc. Chúc giải đấu tiếp tục phát triển vươn tầm, là nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài hoạ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Thủ đô.