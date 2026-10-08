Mới nhất: Hướng dẫn thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên đi du học

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, học sinh, sinh viên đi du học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Cá nhân không đi khám nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý ra sao?

Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định 7 trường hợp công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ gồm:

Người chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe; Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61- 80%; Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định;

Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định với những trường hợp “đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

Trường hợp công dân nếu đủ điều kiện theo quy định trên sẽ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ. Công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về việc không đi khám nghĩa vụ quân sự, theo Nghị định 218/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, hành vi vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt với nhiều mức khác nhau, tùy vào hành vi cụ thể.

Đối với trường hợp không đi khám nghĩa vụ quân sự, cần phân biệt giữa việc không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám và việc không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe.

Điều 9 Nghị định 218/2025 nêu rõ mức phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, nếu công dân đã được giao quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhưng tự ý không đến đúng thời gian, địa điểm ghi trong quyết định và không có lý do chính đáng thì có thể bị phạt từ 15-20 triệu đồng.