Từ 10/10: Dịch vụ công trực tuyến phải đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục với VNeID

ANTD.VN - Thông tư 14/2026/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nêu rõ, dịch vụ công trực tuyến phải đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục với VNeID từ 10/10/2026.

Thông tư 14/2026/TT-BTP của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 10/10/2026. Theo khoản 5 Điều 14 Thông tư này, dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu trải nghiệm người dùng tối thiểu như đồng bộ, công khai quá trình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với tài khoản của người thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tài khoản của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID);

Như vậy, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm quá trình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ với tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được đồng bộ với tài khoản của tổ chức, cá nhân trên VNeID theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn phải đáp ứng một số yêu cầu trải nghiệm người dùng tối thiểu đáng chú ý như: Tính thống nhất, đồng bộ về giao diện, thông báo khi thực hiện thủ tục hành chính; Có thiết kế phù hợp với từng loại đối tượng trong trường hợp thủ tục hành chính có nhiều đối tượng thực hiện; Có tính năng phản hồi, đánh giá mức độ hài lòng và tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị.

Không chỉ có vậy, dịch vụ công trực tuyến đã được kiểm thử về kỹ thuật, bảo đảm thông suốt, đáp ứng yêu cầu về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã xác định trước khi triển khai chính thức trên môi trường điện tử.

Về tiêu chí xác định thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử, Thông tư 14/2026 nêu rõ, thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trừ các trường hợp đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần như sau:

Quy định tổ chức, cá nhân phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra;

Quy định cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường có yêu cầu tổ chức, cá nhân hiện diện theo quy định của pháp luật; Quy định của thủ tục hành chính có tính chất đặc thù mà hiện tại chưa có giải pháp kỹ thuật để xử lý, thực hiện trên môi trường điện tử.

Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với phương án tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu tại khoản 2 Điều này; Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công khai rõ mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần phải công bố, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về lý do và căn cứ pháp lý…