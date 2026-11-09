Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm ngừng hoạt động do mưa lớn

ANTD.VN - Ban Quản lý Di sản Tràng An (Ninh Bình) vừa thông báo tạm dừng hoạt động Khu du lịch sinh thái Tràng An từ ngày 9-11 cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn, gió mạnh ảnh hưởng đến việc di chuyển bằng thuyền trên sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách và người chèo đò.

Trước đó, vào cuối tháng 8 và tháng 9-2026, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Sào Khê dâng cao. Khu du lịch sinh thái Tràng An nhiều lần phải điều chỉnh tuyến tham quan và tạm dừng đón khách để bảo đảm an toàn.

Theo Ban Quản lý Di sản Tràng An, thời gian mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết. Du khách dự định đến Tràng An trong những ngày tới cần theo dõi thông báo mới để chủ động điều chỉnh lịch trình.

Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, nằm tại khu vực Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 100km. Khu vực này có địa hình karst đá vôi với hệ thống núi, thung lũng ngập nước, sông và hang động đan xen.

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Giá trị của di sản được thể hiện qua các yếu tố địa chất, cảnh quan và những dấu tích khảo cổ về quá trình cư trú, thích nghi của con người với môi trường tự nhiên trong hơn 30.000 năm.

Hoạt động tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An chủ yếu được tổ chức bằng thuyền trên sông, đi qua các hang động và những điểm di tích lịch sử, tâm linh. Một số hang động tiêu biểu gồm Hang Sáng, Hang Tối, Hang Nấu Rượu, Hang Ba Giọt và Hang Địa Linh. Các tuyến tham quan còn kết nối với những địa điểm như đền Trình, đền Trần, phủ Khống và Hành cung Vũ Lâm.

Trước đó, khu du lịch nhiều lần điều chỉnh tuyến tham quan, tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Ảnh: Di sản Tràng An

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Giá trị của di sản được thể hiện qua các yếu tố địa chất, cảnh quan và những dấu tích khảo cổ về quá trình cư trú, thích nghi của con người với môi trường tự nhiên trong hơn 30.000 năm.

Hoạt động tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An chủ yếu được tổ chức bằng thuyền trên sông, đi qua các hang động và những điểm di tích lịch sử, tâm linh. Một số hang động tiêu biểu gồm Hang Sáng, Hang Tối, Hang Nấu Rượu, Hang Ba Giọt và Hang Địa Linh. Các tuyến tham quan còn kết nối với những địa điểm như đền Trình, đền Trần, phủ Khống và Hành cung Vũ Lâm.