Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc CATP.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuân vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình kiên trì tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản và những đóng góp, cống hiến của đồng chí Lê Văn Tuân trong suốt chặng đường công tác, trưởng thành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Lê Văn Tuân

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong quá trình công tác, Thiếu tướng Lê Văn Tuân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí luôn chú trọng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

Trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng do Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, đồng chí Lê Văn Tuân đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, trên mỗi cương vị công tác, đồng chí Lê Văn Tuân luôn chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện những chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thiếu tướng Lê Văn Tuân có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc khoa học, quyết đoán, giữ vững nguyên tắc đồng thời phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuân sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cán bộ trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xúc động đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Thiếu tướng Lê Văn Tuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi lễ trang trọng, ý nghĩa; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và tập thể cán bộ, chiến sĩ đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

“Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện của bản thân kể từ ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, nhắc nhở mỗi người đảng viên về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm và không ngừng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng”- Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định.

Nhìn lại chặng đường 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thiếu tướng Lê Văn Tuân chia sẻ, ông luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của người đảng viên cộng sản; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tận tụy với công việc và nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trên từng cương vị được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Thiếu tướng Lê Văn Tuân nguyện tiếp tục suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó; đóng góp vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là dịp ghi nhận, tôn vinh quá trình cống hiến của người đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CATP. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần nêu gương, ý chí phấn đấu, rèn luyện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.