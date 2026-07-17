Dòng tiền “mất hút”, VN-Index giảm gần 17 điểm

ANTD.VN - Sau nhiều phiên giằng co nỗ lực phục hồi, thị trường dòng tiền đã không còn đủ kiên trì, khiến thị trường giao dịch ảm đạm trong phiên hôm nay.

Hôm qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự hồi phục ngoạn mục vào cuối phiên, giúp VN-Index tăng hơn 40 điểm từ đáy và tăng hơn 22 điểm tính chung cả phiên, thành công giữ mốc 1.800 điểm.

Tuy nhiên, dòng tiền đã không còn đủ kiên trì trước diễn biến giằng co nhiều phiên gần đây, chọn đứng ngoài cuộc.

Đầu phiên, sắc xanh hiện diện ít phút sau mở cửa, tuy nhiên, lực cung đã gia tăng trên diện rộng khiến chỉ số đi lùi. Chỉ số đi ngang quanh vùng 1.790 điểm với hanh khoản èo uột trong hầu hết phiên sáng.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 92 mã tăng và 197 mã giảm, VN-Index giảm 7,56 điểm (-0,42%), xuống 1.796,68 điểm.

Sàn HNX có 32 mã tăng và 62 mã giảm, HNX-Index giảm 1,40 điểm (-0,49%), xuống 286,92 điểm. UpCoM-Index ngược chiều tăng nhẹ 1,21 điểm (+0,96%), lên 127,83 điểm.

Nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài cuộc trong phiên giao dịch hôm nay

Đến phiên chiều, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số sàn HOSE nới rộng đà giảm. Rổ VN30 có 23 mã giảm, chỉ còn 5 mã tăng, 2 mã đứng giá.

Toàn bộ 4 cổ phiếu nhà Vingroup đều giảm là nguyên nhân chính gây áp lực cho chỉ số. Trong đó VIC giảm 1,4%, VHM giảm 1,6%, VRE giảm 2% và VPL giảm 2,6%.

Giảm mạnh nhất rổ này là BSR với mức giảm 4,2%, SSI giảm 3%...

Ở chiều ngược lại, VNM tăng mạnh 5%. Ngoài ra, các mã tăng khác còn có STB, LPB, SAB, HDB.

Trên toàn sàn HOSE hôm nay có tới 216 mã giảm, trong khi chỉ 95 mã tăng. Cổ phiếu dáng chú ý những phiên gần đây là PNJ hôm nay đã lội ngược dòng thành công, ghi nhận mức tăng 5,13%, chốt phiên tại 43.000 đồng/cp. Lực hấp thụ cổ phiếu này tương đối tốt với hơn 7,5 triệu đơn vị được sang tay.

Chốt phiên, VN-Index giảm 16,79 điểm (-0,93%) xuống 1.787,45 điểm. Thanh khoản giảm mạnh chỉ còn gần 437 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị đạt 11.645 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng trên diện rộng, với giá trị bán ròng 679 tỷ đồng, chia đều cho nhiều mã lớn như TCB, PNJ, MBB, VPB, CTG…

HNX-Index đã lấy lại sắc xanh trong phiên chiều, chốt phiên với mức tăng 3,38 điểm (+1,17%) lên 291,7 điểm. Đóng góp cho đà tăng của chỉ số là một số mã tăng trần như SHN, SPC, VSM, TKS. Ngoài ra một số mã tăng mạnh như THD, PSI… Dù vậy, trên toàn sàn số mã giảm vẫn chiếm ưu thế với 75 mã, trong khi chỉ có 50 mã tăng.

Thanh khoản sản HNX cũng ở mức thấp với vỏn vẹn 40,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị 648 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 11,5 tỷ đồng.

UPCoM-Index hôm nay tăng nhẹ 0,76 điểm (+0,60%) lên 127,38 điểm với 153 mã giảm, 103 mã tăng. Khối lượng giao dịch 22,2 triệu đơn vị, giá trị 212 tỷ đồng.