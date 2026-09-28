Công an Hà Nội là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy: Bắt đầu giai đoạn kiến tạo kết quả

ANTD.VN - Chiều 28/9, Văn phòng Thành ủy và Công an TP Hà Nội đã ký kết bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo là bước chuyển từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo chứng bàn giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy sang CATP Hà Nội

Lễ ký kết diễn ra sau buổi làm việc của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy với Đảng ủy CATP. Đầu giờ chiều cùng ngày, các đại biểu dự Hội nghị giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành Thành phố.

Ban Chỉ đạo 37 thành viên

Ngày 24/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2842-QĐ/TU sửa đổi Khoản 9, Điều 3, Quyết định số 305-QĐ/TU ngày 18/11/2025. Theo đó, Công an Thành phố được giao làm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, CATP đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo theo mô hình tổ chức bộ máy mới, phù hợp định hướng của Trung ương và thực tiễn Thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP công bố tóm tắt nội dung Quyết định. Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành ủy được kiện toàn với 37 đồng chí. Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ba Phó Trưởng ban gồm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố và Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Hai Ủy viên Thường trực là Giám đốc Công an Thành phố và Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng thành viên mà ở sức mạnh tổng hợp của Ban Chỉ đạo kiện toàn. 30 ủy viên còn lại phủ rộng toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố, từ các Ban Đảng, khối tư pháp (Viện Kiểm sát, Tòa án), lực lượng vũ trang (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho đến hệ thống bám rễ sâu vào nền kinh tế (Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước, Thuế, Bảo hiểm xã hội).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP công bố tóm tắt nội dung quyết định của Thành ủy

Với 9 nhóm nhiệm vụ sát sườn, Ban Chỉ đạo 57 được giao "thượng phương bảo kiếm" để đề xuất cơ chế đột phá, xử lý vướng mắc thủ tục hành chính, gắn liền với phát triển dữ liệu và định danh điện tử. Đặc biệt, Ban có thẩm quyền kiến nghị xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc chây ì trong thực hiện nhiệm vụ số hóa.

Ở vai trò Cơ quan thường trực mới, CATP Hà Nội chính thức trở thành "tổng hành dinh" tham mưu, điều phối, theo dõi, đôn đốc toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Dưới sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo CATP và lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã ký kết biên bản bàn giao. Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn ra mắt tại buổi lễ.

Các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội ra mắt

Từ "khai mở đường đi" đến "đi đến đích"

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả của Văn phòng Thành ủy trong thời gian làm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57.

Bí thư Thành ủy đề nghị thống nhất nhận thức về quan điểm, yêu cầu của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với việc kiện toàn, chuyển giao cơ quan thường trực ở các địa phương. Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở đường đi, nay chuyển sang giai đoạn đi đến đích. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính là bước chuyển từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả.

Theo Bí thư Thành ủy, giai đoạn đầu cần lãnh đạo tập trung cao độ để thống nhất nhận thức, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực và xác lập các định hướng lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giai đoạn này thì khác. Nó đòi hỏi phát huy mạnh hơn vai trò tổ chức thực hiện, điều hành, phối hợp nguồn lực và gắn chặt hơn việc thực hiện Nghị quyết với chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy dẫn lại phát biểu của đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị đầu giờ chiều cùng ngày. Bộ trưởng đã chỉ ra 5 nội dung là điểm nghẽn khiến Nghị quyết 57 chưa đi đến đích. Điểm nghẽn cuối cùng là văn bản đã ban hành nhưng việc thực hiện chưa mang lại kết quả. Làm sao để có kết quả? Theo Bí thư Thành ủy, đó chính là việc CATP, với vai trò cơ quan thường trực, phải tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện cho bằng được.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 là bước chuyển từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải dựa trên cơ sở dữ liệu và công cụ số. Thực hiện Nghị quyết 57 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và các cơ quan chuyên môn là lực lượng nòng cốt.

Nguyên tắc phối hợp phải bảo đảm một việc chỉ có một đầu mối chịu trách nhiệm, không phát sinh tầng trung gian, thủ tục và báo cáo không cần thiết. CATP cần phân định rõ trách nhiệm giữa công tác tham mưu, điều phối của cơ quan thường trực với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với CATP trong quá trình chuyển tiếp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị CATP xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Cơ quan thường trực phải thực sự là đầu mối tham mưu, điều phối, giúp Ban Chỉ đạo nắm chắc tình hình, tiến độ, kịp thời phát hiện điểm nghẽn và đề xuất phương án xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, CATP cần rà soát, phân loại, xác định rõ trạng thái từng nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chậm, quá hạn, có nguy cơ không hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo Ban Chỉ đạo. Việc kiện toàn, bàn giao tuyệt đối không được làm gián đoạn công việc. Bí thư Thành ủy đề nghị trong tháng 10, CATP phối hợp Văn phòng Thành ủy tổ chức một cuộc họp Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.

"Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và chuyển giao nhiệm vụ cơ quan thường trực hôm nay là bước chuyển đổi phương thức tổ chức thực hiện rất quan trọng", Bí thư Thành ủy nói. Mục tiêu là để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, trở thành phương thức phát triển mới của Thủ đô. Đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Giám đốc CATP, người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường đề cao trách nhiệm, quyết liệt, chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP khẳng định, việc giao nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo 57 là trách nhiệm chính trị rất lớn đặt ra với Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Phương châm "6 rõ"

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùngkhẳng định, việc giao nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo 57 thể hiện sự tin tưởng của Thường trực Thành ủy với lực lượng Công an Thủ đô. Đây cũng là trách nhiệm chính trị rất lớn đặt ra với Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, Giám đốc CATP hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo 57, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Đề án đô thị thông minh.

Trước mắt, Đảng ủy CATP sẽ lãnh đạo rà soát tổng thể các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và đánh giá cụ thể tiến độ, kết quả từng nhiệm vụ đang triển khai. Khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được tổng hợp, báo cáo kịp thời để tham mưu giải pháp tháo gỡ, theo phương châm "6 rõ".

CATP cũng sẽ tham mưu hoàn thiện các nội dung về kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất trong tổ chức thực hiện...

Chuyển đổi số, dữ liệu thông minh không chỉ là những dòng lệnh vô tri, mà dưới sự điều phối của Công an Thủ đô, nó sẽ trở thành "vũ khí" để Thành phố quản trị đô thị minh bạch, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong kỷ nguyên mới.