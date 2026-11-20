ANTD.VN -UBND TP. Hà Nội ngày 30/10/2026 ban hành Kết luận số 247/KL-UBND, về việc “Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (trước đây).

Trước đó, ngày 16/3/2026, Chủ tịch UBND TP có Quyết định số 1150/QĐ-UBND, về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (trước đây).

Chợ Sáng Đại Mỗ

Cụ thể, công dân tố cáo ông Hồ Trọng Thắng có hành vi vi phạm pháp luật: (1) Bao che cho Công ty TNI TII Phát triển Bắc Việt sửa chữa mới, vi phạm TTXD tại công trình Tổ hợp nhà ở và kết hợp dịch vụ thương mại Tây Hà Nội, có vị tri đối diện UBND phường Đại Mỗ (trước đây) tại địa chỉ đường Đại Mỗ, phường Tây Mỗ (quán AHA coffee).

(2): Bao che để Công ty TNHH Đầu tư thương mại xây dựng Hoa Mai đổ bê tông vào bãi cỏ sân bóng thuộc Tổ dân phố Ngang làm bãi trông giữ xe, xây nhà bê tông trên đất chợ Sáng, đang có tranh chấp, cơ quan Thi hành án đã có thông báo tạm dừng việc thi hành án.

(3) Ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08/01/2024 trái pháp luật vì không phải nhiệm vụ của UBND phường Đại Mỗ mà là của Chi cục Thi hành án quận Nam Từ Liêm (trước đây).

(4) Không giải quyết đơn tố cáo của công dân theo Phiếu chuyển số 252/PC-BTCD ngày 23/8/2024 của Ban Tiếp công dân quận Nam Từ Liêm liên quan đến diện tích đất của các ông, bà: Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Tuần, Nguyễn Tài Phúc, Nguyễn Quý Hà, Nguyễn Thị Vi và Nguyễn Thị Nhẫn ở phường Đại Mỗ (trước đây) và các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.

Căn cứ kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra TP; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND TP kết luận:

Nội dung 1: Nội dung công dân tố cáo là đúng một phần, là chủ căn hộ BT8 đã cải tạo và xây dựng thêm hạng mực không có trong Giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư dự án đã được cấp. Khi có đơn thư về nội dung này, UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm trước đây chưa kịp thời kiểm tra, làm rõ những hạng mục công trình này có thuộc nhóm bắt buộc hoặc không bắt buộc xin phép cải tạo sửa chữa để thông tin, trả lời người có đơn.

“Trách nhiêm thuộc UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm trước đây): Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường và các cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự xây dựng giai đoạn trước ngày 01/7/2025”, văn bản số 247 /KL-UBND, ngày 30/10/2026 của UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

Về nội dung 2, văn bản số 247 chỉ rõ: Đối với việc đổ sân bê tông trong khuôn viên sân bóng gần chợ Sáng để làm nơi để xe máy là đúng. UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (trước đây) không phát hiện và xử lý vi phạm là có thiếu sót.

Đối với vi phạm của Công ty Hoa Mai trong lĩnh vực TTXD tại khu Chợ Sáng, phường Đại Mỗ đã được Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm trước đây xử phạt tại Quyết định số 2495/QĐ-XPHC ngày 18/10/2024, đồng thời yêu cầu Công ty tự tháo dỡ công trình vi phạm (đến nay đơn vị không chấp hành).

UBND phường Đại Mỗ chưa báo cáo, tham mưu UBND quận Nam Từ Liêm cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt hành chính là có thiếu sót.

“Như vậy, tố cáo của công dân đối với Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ là đúng một phẩn”, văn bản số 247 /KL-UBND, ngày 30/10/2026 của UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

Đồng thời qua xác minh, kiểm tra, cơ quan chức năng của TP xác định nội dung thứ 3 và thứ 4 mà công dân tố cáo là sai.

Trên cơ sở đó, Thành phố đề nghị Đảng ủy phường Từ Liêm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đổi với ông Hồ Trọng Thắng do có những thiếu sót trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (trước đây) đã để xảy ra các vi phạm về TTXD đã nêu tại Kết luận số 247.

Yêu cầu UBND phường Tây Mỗ kiểm điểm tập thể UBND phường và các cả nhân liên quan trong việc để tồn tại các vi phạm về TTXD nêu tại Kết luận 247;

Kiểm tra, lập hồ sơ xử lý dứt điểm vi phạm TTXD tại các công trình: Nhà BT8 thuộc dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại Tây Hà Nội, Nhà điều hành tại chợ Sáng Đại Mỗ (tổ chức cưỡng chế buộc thi hành Quyết định số 2495/QĐ-XPHC ngày 18/10/2024 của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoa Mai), Sân bê tông và nhà để xe tại khu vực sân bóng Tổ dân phố Ngang.

Thành phố giao Thanh tra Thành phố chuyển nội dung tố giác tội phạm (theo Phiếu chuyển đơn số 2108/PC-CSKT-Đ3 ngày 08/8/2024 của Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội đến Thanh tra CATP Hà Nội để tổ chức xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố kết quả thực hiện.