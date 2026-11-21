ANTD.VN - Công an phường Xuân Đỉnh, Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội và Đại sứ quán Hàn Quốc bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Jung Jiwon cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 27-7-2026, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận đối tượng Jung Jiwon từ Đại sứ quán Hàn Quốc.

Jung Jiwon là đối tượng bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã theo Lệnh truy nã quốc tế ngày 21-7-2026 về hành vi “Lừa đảo tài chính và viễn thông”, chủ động liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để xin đầu thú.

Công an phường Xuân Đỉnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bàn giao đối tượng Jung Jiwon (người đội mũ) cho Cảnh sát Hàn Quốc

Qua xác minh và làm việc với đối tượng, cơ quan Công an xác định Jung Jiwon nhập cảnh Việt Nam gần nhất vào ngày 17-6-2026 qua Cửa khẩu quốc tế Nội Bài với mục đích du lịch, sau đó lưu trú tại thành phố Hải Phòng khoảng một tháng.

Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, khi phát hiện hộ chiếu có vấn đề, Jung Jiwon đã đến Hà Nội, liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị hỗ trợ. Đối tượng thừa nhận có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hàn Quốc và đang bị cơ quan chức năng nước này truy nã.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Xuân Đỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. Trên cơ sở phối hợp giữa các cơ quan liên quan, ngày 16-11-2026, đối tượng Jung Jiwon được bàn giao cho Cảnh sát Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.