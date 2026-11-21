ANTD.VN - Tối 17-11, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội bất ngờ đột kích vào căn hộ trên địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Qua công tác quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội phát hiện một nhóm gồm 7 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia nhằm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng trong nhóm có sự phân công, phối hợp trong từng khâu. Cụ thể, bước đầu chúng tiếp cận, tạo dựng lòng tin với bị hại, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến và kết thúc là chiếm đoạt tài sản sau khi bị hại chuyển tiền.

Tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng

Chúng thường sử dụng ứng dụng nhắn tin trực tuyến như Snapchat để chủ động tiếp cận, làm quen với những người bị hại, chủ yếu là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ, giả danh, xây dựng mối quan hệ tình cảm; thường xuyên trò chuyện, tạo dựng lòng tin.

Từ đây, chúng lôi kéo bị hại tham gia đầu tư tài chính thông qua một trang web do chúng quản lý. Các đối tượng hướng dẫn chi tiết cách thức đầu tư, nạp tiền, tư vấn đầu tư và sử dụng các ứng dụng chuyển tiền trực tuyến để thực hiện giao dịch.

Khi số tiền đầu tư đủ lớn, các đối tượng tiến hành khóa tài khoản của nhà đầu tư, khiến bị hại không thể tiếp cận hoặc rút số tiền đã chuyển, từ đó chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, nhóm này đã lừa đảo 57 bị hại chủ yếu là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong số 7 đối tượng này có 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo lời khai của đối tượng HM, khoảng tháng 5-2026, người đàn ông này đến Việt Nam du lịch, làm quen với một ông chủ trên mạng giới thiệu công việc là lừa đảo qua mạng.

Đến tháng 8-2026, anh ta đến Hà Nội và bắt đầu học việc; cùng các đối tượng khác chủ yếu liên hệ với các nạn nhân người Ấn Độ và Canada để dẫn dụ họ tải xuống các ứng dụng đầu tư núp bóng; dẫn dụ họ nạp tiền và chiếm đoạt tài sản.

Một số đối tượng còn bất chấp quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tham gia đường dây. Sau khi vào nội địa, các đối tượng được đưa về Hà Nội và bố trí công việc cụ thể trong hoạt động lừa đảo.

Theo thông tin xác minh ban đầu, với mỗi trường hợp lừa đảo thành công, các đối tượng trong đường dây được hưởng khoản tiền tương ứng từ 3% đến 15% giá trị khoản đầu tư.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.