ANTD.VN - Phạm Anh Tài, tức Tài "đen" cùng đồng phạm bị Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 14 tội danh...

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã Kết luận điều tra vụ án Phạm Anh Tài cùng đồng phạm: “Giết người; Cố ý gây thương tích; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm” xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai chuyển Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 14 bị can, gồm:

(1) Phạm Anh Tài (sinh ngày 19/3/1990, Nơi thường trú: số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; 07 tiền án, 01 tiền sự) về các tội: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản”; “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” .

(2) Lê Văn Ân (sinh ngày 26/9/1991; Nơi thường trú: thôn 8, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền án, 01 tiền sự) về các tội: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Che giấu tội phạm”.

(3) Ngô Tấn Long (sinh ngày 06/4/1994; Nơi thường trú: thôn 3, phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi; 01 tiền án) về các tội: “Cố ý gây thương tích”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"; “Che giấu tội phạm”.

(4) Mai Anh Dũng (sinh ngày 23/3/1992; Nơi thường trú: 309 Trần Nhân Tông, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền án) về các tội: “Giết người”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”.

(5) Lương Phú Sỹ (sinh ngày 15/7/1997; Nơi thường trú: thôn 2, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền sự) về các tội: “Cố ý gây thương tích”; “Cướp tài sản”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”.

(6) Trần Văn Sơn (sinh ngày 01/12/1995; Nơi thường trú: Thôn Kiều Văn, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh; 02 tiền án) về các tội: “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ tái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”.

(7) Văn Đức Long (sinh ngày 01/11/1991; Nơi thường trú: thôn Kon Klor 2, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi; 05 tiền án) về các tội: “Cướp tài sản”; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”.

(8) Văn Chí Thành (sinh ngày 24/6/1985; Nơi thường trú: số nhà 33, Tổ 8, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; 02 tiền án) về các tội: “Cướp tài sản”; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cố ý gây thương tích”; “Không tố giác tội phạm”.

(9) Trương Hải Nam (sinh ngày 11/02/1995; Nơi thường trú: 133 Hà Huy Tập, Tổ 6, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền án) về các tội: “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cố ý gây thương tích”; “Không tố giác tội phạm”.

(10) Nguyễn Hồng An (sinh ngày 24/8/1987; Nơi thường trú: Thôn 3, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; 02 tiền án) về các tội: "Cưỡng đoạt tài sản"; "Không tố giác tội phạm".

(11) Trần Quốc Việt (sinh ngày 14/9/1999, Nơi thường trú: 279 Duy Tân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; 01 tiền án) về các tội: "Cố ý gây thương tích"; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Không tố giác tội phạm”.

(12) Nguyễn Viết Phú (sinh ngày 22/02/1979; Nơi thường trú: số nhà 25/1a, Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 2, phường Đăk BLa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.

(13) Nguyễn Nhật Phong (sinh ngày 23/10/2002; Nơi thường trú: số nhà 203/23, đường Hàm Nghi, Tổ 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.

(14) Phạm Ái Quốc (sinh ngày 15/12/1987; Nơi thường trú: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”.

*Phạm Anh Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án Cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên. Năm 2005 (khi mới 15 tuổi), Tài đã sử dụng dao bấm đâm bị thương một người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác liên tiếp gây ra 5 vụ án Cố ý gây thương tích khác trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù về địa phương, Tài không thay đổi nhận thức, không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm tội. Ngày 05/8/2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án Giết người tại quán Bar Window tại thành phố Kon Tum (cũ) rồi bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã về tội Giết người.

Quá trình trốn truy nã, Phạm Anh Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng gây nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, trong đó ngày 19/01/2026 Phạm Anh Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện hành vi Cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Trà Bá, tỉnh Gia Lai bị bắt giữ thì mới dừng lại.

Ngày 04/02/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân. Ngày 05/02/2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục đối tượng Phạm Anh Tài ra đầu thú, giao nộp 4 khẩu súng quân dụng gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Phạm Anh Tài dựng lại hiện trường vụ án.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã đấu tranh làm rõ ngoài vụ án Cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank trên thì quá trình trốn truy nã, Tài đã lôi kéo và chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (trong đó có 6 vụ án tạm đình chỉ do không xác định được bị can), gồm: 2 vụ Giết người; 4 vụ Cố ý gây thương tích; 1 vụ Cưỡng đoạt tài sản; 1 vụ Cướp tài sản.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được sự chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giao Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phục hồi điều tra và chuyển toàn bộ 9 vụ án về Cục Cảnh sát hình sự nhập thành một vụ án để điều tra toàn diện và triệt để.

Quá trình điều tra vụ án trên, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Gia Lai, Vụ 2 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và đã làm rõ toàn bộ 9 vụ án do Phạm Anh Tài cùng đồng phạm gây ra, cụ thể:

1. Vụ án “Giết người; Gây rối trật tự công cộng; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm; Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra ngày 05/8/2018 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Do có mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng vào thành phố Kon Tum làm ăn nên tối ngày 05/8/2018, khi Phạm Anh Tài cùng đồng bọn đến quán Bar Window tại địa chỉ 604 đường Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi chơi thì thấy một số người trong nhóm người Hải Phòng đang ở đây nên Tài đã chỉ đạo đàn em về nhà Tài lấy 2 khẩu súng AK, rồi cùng đồng bọn dùng súng AK bắn, sử dụng dao đâm nhóm đối tượng người Hải Phòng, hậu quả làm 2 người tử vong, 2 người bị thương. Sau đó, Tài cùng đồng bọn di chuyển đến 3 địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng tiếp tục sử dụng súng AK nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 08/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tổ chức điều tra. Đồng thời, ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Anh Tài về tội Giết người để tổ chức truy bắt. Đối với 11 đối tượng là đồng phạm của Tài trong vụ án này đã bị truy tố, xét xử về các tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm.

2. Vụ án “Giết người” xảy ra ngày 01/5/2022 tại xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi

Trong thời gian trốn truy nã về hành vi Giết người trong vụ án xảy ra tại quán Bar Window, Tài đã lẩn trốn tại nhiều nơi (TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai). Ngày 01/5/2022, trong khi đang ngồi nói chuyện cùng một phụ nữ tại khu vực cầu Kroong, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi thì anh Lê Lợi (sinh năm: 1988, hộ khẩu thường trú: thôn Khúc Loan, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) và Trương Đức Tín (sinh năm: 1981, hộ khẩu thường trú: làng Đăk Đe, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đi taxi dừng lại gần khu vực Tài và người phụ nữ ngồi để đi vệ sinh, sau khi đi vệ sinh có đến chỗ Tài và người phụ nữ đang ngồi để trêu ghẹo. Tài đã dùng dao nhọn mang theo từ trước đâm làm anh Tín tử vong, anh Lợi bị thương nặng, rồi trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 05/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra Quyết định tạm định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

3. Vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/6/2022 tại số 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Trong thời gian trốn truy nã, với mục đích để bảo kê và tổ chức sới bạc để lấy tiền tiêu sài, Tài chỉ đạo và bàn bạc với Lê Văn Ân, Mai Anh Dũng và đối tượng “Sáu” tìm phá sới bạc tại nhà Lê Danh Điện và chém Lê Trung Tiên (người tổ chức sới bạc tại nhà Điện). Ngày 11/6/2022, Tài đã chuẩn bị 03 mã tấu, 02 xe máy hiệu Yamaha Exiter, 02 chai thủy tinh đựng xăng quấn rẻ, 04 bộ quần áo, 04 giầy, khẩu trang và 01 khẩu súng CZ cùng 05 viên đạn đến nhà Điện tại 183 Nguyễn Thiện Thuật để thực hiện hành vi phạm tội. Tại đây, các đối tượng Tài, Dũng, Sáu thay đồ ngụy trang, Ân sử dụng 01 dao tự chế, Dũng 01 dao tự chế, Sáu 01 dao tự chế, Tài 01 khẩu súng CZ để thực hiện hành vi giết người; sau đó cả nhóm tẩu thoát, tiêu hủy vật chứng, che giấu tội phạm.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 03/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

4. Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 15/02/2023 tại 409 Hùng Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Với mục đích tranh việc bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại các quán Karaoke và quán nhậu trên đường Thi Sách, thành phố Kon Tum (cũ) và biết Nguyễn Thanh Tú (trú tại 409 Hùng Vương, thành phố Kon Tum (cũ)) có hoạt động bảo kê các tiếp viên nữ nên đầu tháng 2/2023, Phạm Anh Tài chỉ đạo Lê Văn Ân để chỉ đạo Ngô Tấn Long, Văn Chí Thành, Trần Văn Sơn tìm đánh, chém Nguyễn Thanh Tú. Tài đã chuẩn bị 04 con dao, 01 nỏ sắt, 04 bộ quần áo tối màu, 03 khóa Việt Tiệp, 02 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter để tại một căn nhà cấp 4 tại thôn Kon Tum, xã Đăk Rơ Wa và chỉ đạo Ân tập hợp Long, Thành, Sơn đến lấy để chém Nguyễn Thanh Tú. Theo chỉ đạo của Tài, ngày 15/02/2023, Tài cùng Ân, Long, Thành và Sơn mang 04 con dao, 01 nỏ sắt, 04 bộ quần áo tối màu, 03 khóa Việt Tiệp, 02 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter đến nhà Nguyễn Thanh Tú tại 409 Hùng Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện hành vi phạm tội. Tại đây, Ân dùng dao chém Tú gây thương tích 11% và chém bà Nguyễn Thị Nhơn (mẹ Tú) gây thương tích 4% rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 20/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

5. Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17/5/2023 tại đường Trần Hưng Đạo, phương Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Với mục đích để bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại thành phố Kon Tum (cũ) và biết Bùi Anh Duy (tức Cu Ba Duy, sinh năm: 1988, hộ khẩu thường trú: 83/12 Ka pa Kơ Lơng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có hoạt động chăn dắt các nhân viên nữ rót bia. Đầu tháng 5/2023, Tài đã chuẩn bị 02 xe mô tô hiệu Yamaha Exiter, 04 bộ quần áo với kiểu dáng giống nhau, 04 đôi giày thể thao màu đen, 04 khẩu trang, 04 mã tấu rồi chỉ đạo Lê Văn Ân tập hợp các đối tượng Ngô Tấn Long, Lương Phú Sỹ, Trần Văn Sơn tìm chém Bùi Anh Duy. Theo chỉ đạo của Tài, tối ngày 17/5/2023, Lê Văn Ân, Lương Phú Sỹ, Ngô Tấn Long, Trần Văn Sơn đã lấy công cụ, phương tiện do Tài chuẩn bị và chém Duy tại đường Trần Hưng Đạo, hậu quả làm Duy bị tổn thương cơ thể 57%.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 21/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

6. Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản; "Cướp tài sản” xảy ra ngày 28/7/2023 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi gây ra các vụ án Cố ý gây thương tích tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 28/7/2023, Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân, Ngô Tấn Long đã gặp ông Nguyễn Văn Anh (tên thường gọi là Tư mộ, sinh ngày: 08/12/1970, trú tại: 32/05 Phù Đổng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) để đe dọa buộc ông Anh phải chi tiền bảo kê trong việc xây mộ với số tiền 90 triệu đồng/tháng. Khi ông Anh đã chi 45.000.000 đồng và lấy lý do trì hoãn việc đưa tiền bảo kê nên tối ngày 03/8/2023, Tài tập hợp các đối tượng Lê Văn Ân, Lương Phú Sỹ, Văn Chí Thành, Ngô Tấn Long và Văn Đức Long đi tìm ông Anh để đánh dằn mặt.

Sau đó, Tài yêu cầu tất cả thay quần áo dài che kín người, Tài cầm theo 01 khẩu súng AK còn các đối tượng mang theo dao, tuýp sắt, xà beng và điều khiển hai xe mô tô Yamaha Exciter đi đến nhà ông Anh tại địa chỉ số: 32/5 Phù Đổng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi để đập phá tài sản rồi rời đi. Tiếp đó, các đối tượng đi đến một căn nhà ở hẻm đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc thôn Plei Đôn, phường Kon Tum (là nơi ở của ông Anh). Tại đây Tài cầm súng AK hướng vào phía trong nhà và bắn hai phát súng vào nhà để dằn mặt ông Anh rồi bỏ trốn. Khi khi chứng kiến sự việc, ông Anh lo sợ nên từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2025, ông Anh hàng tháng đều phải đưa cho nhóm của Tài tổng số tiền là 1.845.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 10/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum đã ra Quyết định Tạm đình chỉ điều tra vụ án.

7. Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi Tài cùng đồng phạm gây ra các vụ án chém Nguyễn Thanh Tú (ngày 15/2/2023), chém Bùi Anh Duy (ngày 17/5/2023), Cướp tài sản của ông Nguyễn Văn Anh (ngày 28/7/2023) thì cuối năm 2023, nhóm của Tài đã thực hiện bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại khu vực thành phố Kon Tum. Để thực hành vi, Phạm Anh Tài chỉ đạo “đàn em” tổ chức, điều hành hoạt động cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn thu tiền “bảo kê” của các nhân viên phục vụ tiếp bia tại các quán Karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) với số tiền 80.000 đồng/01 tiếp viên/01 ca.

Nếu các tiếp viên không đóng tiền thì sẽ không được đi làm hoặc đi làm mà không báo cho các đối tượng này thì sẽ bị đánh đập. Tài đã chỉ đạo Nguyễn Hồng An, Ngô Tấn Long, Lê Văn Ân chi đạo các đối tượng Nguyễn Viết Phú, Mai Anh Dũng, Nguyễn Nhật Phong, Phạm Ái Quốc, Lương Phú Sỹ, Trần Quốc Việt thực hiện hoạt động thu tiền bảo kê của các nhân viên nữ rót bia, các quán Karaoke trên địa bàn thành phố Kon Tum (cũ) từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

8. Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17/5/2024 tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Với mục đích mở rộng địa bàn bảo kê các tiếp viên nữ tại khu vực thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tài đã chỉ đạo các đối tượng Lê Văn Ân, Ngô Tấn Long, Lương Phú Sỹ, Trần Văn Sơn và đối tượng tên “Sáu” tìm chém Nguyễn Anh Đức (trú tại 246/15 Phù Đổng, tổ 9, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Vào cuối năm 2023, Tài biết Nguyễn Anh Đức là người chăn dắt tiếp viên nữ rót bia tại địa bàn thành phố Pleiku (cũ) nên nảy sinh ý định yêu cầu Đức phải chi tiền bảo kê cho Tài nhưng Đức không đồng ý. Để thực hiện hành vi, đêm ngày 16/5/2024, Tài đã chuẩn bị 01 súng K54, 01 súng AK; 03 xe máy; 04 con dao loại dao mã tấu; 06 áo khoác, mũ bảo hiểm, khẩu trang và cất giấu tại một rẫy cà phê ở thôn 03 xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai và tập hợp các đối tượng Ân, Long, Sỹ, Sơn ở đây sử dụng súng, dao và phương tiện do Tài chuẩn bị đi đến hẻm 246/15 Phù Đổng, Tổ 9, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tìm chém Nguyễn Anh Đức. Khi đến đây, Tài và các đối tượng đã lục soát các phong trọ để tìm Đức, khi không tìm được thì các đối tượng đã đe dọa những người thuê trọ tại đây và chém bị thương anh Nguyễn Văn Tuấn.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (cũ) ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

9. Vụ án “Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 29/6/2025 tại 13A Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Khi Tài nghe tin Lê Quốc Nghĩa (thường gọi là Nghĩa lỳ, sinh năm: 1996; trú tại: Thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) có hoạt động mua bán ma túy. Tài đã chỉ đạo Ngô Tấn Long, Lê Văn Ân, Lương Phú Sỹ, Trương Hải Nam, Trần Quốc Việt tìm đánh Nghĩa với mục đích bảo kê việc mua bán ma túy của Nghĩa.

Tối ngày 29/6/2026, Tài đã chuẩn bị 04 bộ quần áo dài, 04 đôi giầy, 04 đôi găng tay, khẩu trang và 02 con dao, 04 mũ bảo hiểm, 01 khẩu súng K54, 06 viên đạn, 01 khẩu súng ngắn tự chế. Sau khi Việt, Long báo Nghĩa đang ở tại Phạm Quốc Lực (13A Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) thì Tài, Ân, Sỹ, Nam đi vào nhà Lực chém Nghĩa. Tại đây, Tài dùng tay trái cầm lưỡi lê kẹp cổ Nghĩa rồi tay phải dùng báng súng đánh từ trên xuống dưới vào đầu Nghĩa thì súng bị cướp cò nên đạn bắn trúng vùng bụng của Trần Minh Tú ngồi đối diện với Nghĩa, gây thương tích 02%. Sau đó, Nghĩa vùng bỏ chạy ra ngoài đường trước nhà Lực thì bị các đối tượng truy đuổi, chém thương tích 45% rồi bỏ trốn.

*Quá trình điều tra xác định: hành vi của Phạm Anh Tài và các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại nhiều địa phương trong một thời gian dài.

*Kết quả điều tra, khám phá các vụ án do Phạm Anh Tài cùng đồng phạm thực hiện cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an; sự quyết tâm khám phá, truy bắt tội phạm đến cùng của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an các đơn vị, địa phương có liên quan; tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, trấn áp tội phạm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần trực tiếp vào thành tích, chiến công nói trên, mang đến bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

*Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo tổ chức, cá nhân tiếp tục tăng cường cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm; tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm đến cơ quan Công an. Cơ quan điều tra sẽ bảo vệ bí mật tuyệt đối thông tin của người cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm và có hình thức khen thưởng, biểu dương xứng đáng. Các trường hợp cố ý che giấu, không tố giác tội phạm đều bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.