ANTD.VN - Sau 1 ngày xét xử, cuối giờ chều qua (20-11), Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội quyết định giảm một phần hình phạt cho cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan…

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) mức án 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng, Bộ LĐTB&XH) bị tuyên phạt 11 năm tù (án sơ thẩm 14 năm tù); bị cáo Nguyễn Thành Hưng (cựu cán bộ Văn phòng) bị áp dụng 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo liên quan tại phiên tòa phúc thẩm.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) bị tuyên phạt 21 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù); Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị áp dụng 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù) và Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 2 năm (án sơ thẩm 3 năm tù).

Liên quan, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị xử phạt 42 tháng tù (án sơ thẩm 6 năm tù) về tội “Môi giới hối lộ”.

Với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) bị tuyên phạt 1 năm 7 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù), Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) lĩnh 2 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) và Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng nguồn nhân lực JHL) bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 42 tháng tù).

HĐXX phúc thẩm đánh giá, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án của Tòa sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội danh, không oan sai và đúng quy định.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thêm các tài liệu bổ sung, trong đó có bằng khen, giấy khen và chứng từ khắc phục thêm hậu quả.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan xuất trình nhiều tài liệu mới, tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng và được nhiều cá nhân, tổ chức có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Nhiều bị cáo cũng nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự.

Các bị cáo là những người có quá trình nhiều năm công tác trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, có nhiều thành tích trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội có ý nghĩa... Một số bị cáo có gia đình, nhân thân có công với cách mạng.

Theo HĐXX, từ năm 2021 đến tháng 5-2025, Nguyễn Bá Hoan là người phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Bị cáo biết, bỏ mặc “tình trạng” và đồng ý để Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khiến các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, cựu thứ trưởng đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 doanh nghiệp.

Đối với tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỉ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244,2 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật.