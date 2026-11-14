Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tại cầu Kim Ngưu S4

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS.

Khoảng 12h45 ngày 06/11/2026, anh N.T.V (SN 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) điều khiển xe ô tô taxi theo hướng Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung. Khi đến cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với người đi đường. Lúc này Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy đi ngược chiều không thấy anh V. dừng lại để giải quyết đã điều khiển xe máy đến dừng trước đầu xe của anh V.

Đối tượng Trịnh Trọng Long

Lúc này, anh V. hạ kính lái để xem xét sự việc, Long bức xúc việc anh V. không xuống xe để giải quyết đã dựng xe máy và xuống xe chỉ trỏ thách đố, chửi bới anh V.. Anh V. ngồi trên ghế lái lấy điện thoại ra quay video. Thấy anh V. cầm điện thoại quay video, Long tiến đến gần cửa xe rồi dùng tay phải đấm hai phát vào mặt anh V. Sau đó, Long điều khiển xe máy bỏ đi. Đến ngày 12/11/2026, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video sự việc trên. Công an phường Vĩnh Tuy đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 13/11/2026, Công an phường Vĩnh Tuy đã mời anh N.T.V và Trịnh Trọng Long về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trịnh Trọng Long khai nhận phù hợp nội dung sự việc như trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trịnh Trọng Long để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS.

Qua vụ việc trên, Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn chuẩn mực ứng xử. Những mâu thuẫn, cần được giải quyết thông qua đối thoại, hòa giải trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc các hành vi manh động, nguy hiểm. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.