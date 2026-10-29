Ngăn "điểm nóng" giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngay từ cơ sở

Giải quyết dứt điểm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự là yêu cầu đặt ra đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm hiện nay
Nội dung này được mổ xẻ qua 6 bài tham luận tại buổi tọa đàm khoa học về đảm bảo an ninh trật tự phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Chương Dương, do Công an xã Chương Dương và Công an xã Thượng Phúc - Hà Nội phối hợp với Khoa Cảnh sát vũ trang, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức chiều 28/10/2026
Hai đơn vị Công an xã Chương Dương và Thượng Phúc có địa bàn giáp ranh, cùng thuộc Cụm thi đua số 15 của Công an thành phố Hà Nội
Dự buổi tọa đàm có Đại tá, PGS.TS. Dương Văn Minh, Trưởng khoa Cảnh sát vũ trang cùng các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân
Phía địa phương và Công an thành phố Hà Nội có ông Từ Đức Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Chương Dương; đại diện chỉ huy các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng Tham mưu Công an thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể xã Chương Dương; Trung tá Tạ Trung Kiên, Trưởng Công an xã Chương Dương; Trung tá Phạm Thái Hưng, Phó Trưởng Công an xã Thượng Phúc cùng cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị
Từ góc độ quản lý, nghiên cứu khoa học và thực tiễn bám địa bàn, 6 tham luận tại tọa đàm đã phân tích vị trí nòng cốt của Công an cấp xã khi đi đầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại cơ sở
Để tháo gỡ những lực cản này, các ý kiến tại tọa đàm thống nhất nhóm giải pháp đầu tiên là đổi mới công tác dân vận
Kết luận buổi tọa đàm với vai trò đồng chủ trì, Trung tá Tạ Trung Kiên, Trưởng Công an xã Chương Dương cho biết những phân tích tại hội nghị là cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn
Trưởng Công an xã Chương Dương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý sớm các vấn đề phát sinh để không rơi vào thế bị động, bất ngờ
Cùng với việc tranh thủ sự hướng dẫn chuyên môn từ các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và sự đồng thuận của người dân trong triển khai các dự án trọng điểm, Công an hai xã giáp ranh Chương Dương và Thượng Phúc sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương