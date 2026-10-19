Chuyện của những bóng hồng làm nghề an ninh

ANTD.VN - Không ồn ào xuất hiện, cũng hiếm khi trở thành tâm điểm chú ý, những nữ nhân viên an ninh vẫn góp phần giữ cho nhịp sống tại các tòa nhà diễn ra an toàn và trật tự. Từ những ca trực đầu tiên đến các vị trí cao hơn, câu chuyện của họ cho thấy phía sau công việc là cả một hành trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.