Tôn vinh những "bóng hồng thầm lặng" của lực lượng Tham mưu - Công an Thủ đô

ANTD.VN - 70 "bóng hồng" của Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội đã có một buổi chiều thật khác khi tạm rời bàn giấy và bộ sắc phục quen thuộc để cùng sải bước giữa thảm đỏ, trong những tràng vỗ tay không ngớt của lãnh đạo và đồng đội nam. Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc dịu dàng, rạng rỡ của những "bông hồng thầm lặng" nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Mặt sàn nhà thi đấu tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Cầu Giấy chiều 14/10 vẫn còn nguyên những đường kẻ sân. Một dải thảm đỏ được trải dọc chính giữa, hai bên kết bóng bay hồng, bạc đan xen những quả bóng hình trái tim. Cuối lối đi là phông nền ngập sắc hoa cùng dòng chữ viết tay mềm mại “Phụ nữ là để yêu thương”.
Đó là tên chương trình nghệ thuật, tôn vinh do Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Tham mưu; đại diện Chỉ huy Công an các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa; Ban Chỉ huy các Đội công tác cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên.
Những người mẫu đặc biệt...
Những người bước lên thảm đỏ hôm ấy chưa từng qua một lớp đào tạo trình diễn nào. Có người giữ nhịp bước thẳng tắp, mắt chỉ nhìn về phía trước. Có người vừa đi vừa giơ tay vẫy về phía hàng ghế khán giả, nụ cười tự nhiên như đang chào một đồng nghiệp quen mặt ngoài hành lang cơ quan.
Áo dài tím than đi trước, áo dài hồng thắm nối theo sau. Rồi những mẫu váy trắng lệch vai xếp bèo, đầm đen ôm dáng giản dị lần lượt xuất hiện. Mỗi người một lựa chọn riêng. Trong tà áo dài truyền thống, người nữ cán bộ Tham mưu Công an Thủ đô hiện lên thanh lịch và dịu dàng, khác hẳn vẻ nghiêm nghị quen thuộc khi khoác lên mình bộ sắc phục.
Vị trí quen thuộc được hoán đổi. Các đồng nghiệp nam ngồi kín những dãy ghế dọc hai bên thảm đỏ, chăm chú làm khán giả và vỗ tay theo từng nhịp bước chân của chị em.
Những bước chân bên mẹ
Tiếng vỗ tay dưới khán phòng rộn hơn khi các cặp mẹ con bước ra. Các cháu đều là con em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Một bé gái mặc váy hồng thắt nơ to, đi giày búp bê đen với tất trắng, háo hức bước nhanh hơn mẹ nửa nhịp. Một bé khác diện váy trắng lại đi sát bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ không rời.
Có thêm bước chân con trẻ, buổi lễ kỷ niệm của đơn vị bỗng gần gũi như một cuộc sum họp gia đình. Người phụ nữ dịu dàng dắt tay con trên thảm đỏ chiều nay cũng chính là người cán bộ vẫn ngồi hàng giờ trước những tập hồ sơ, báo cáo mỗi ngày. Hai vai trò ấy gói gọn trong cùng một dáng hình.
Thầm lặng sau những chiến công
Nghề tham mưu vốn ít có những khoảnh khắc kịch tính để xuất hiện trên mặt báo như các đơn vị trực tiếp phá án hay truy bắt tội phạm. Công tác tham mưu trong lực lượng Công an không đơn thuần là chuyện soạn thảo văn bản hay tổng hợp báo cáo, mà còn là cầu nối đưa các quyết sách của Đảng ủy, chỉ đạo của lãnh đạo đi vào thực tiễn.
Phần việc của họ nằm lặng lẽ ở những bản kế hoạch, những con số thống kê đòi hỏi độ chuẩn xác tuyệt đối trước khi đặt lên bàn chỉ huy. Làm đúng ở vị trí này được mặc định là chuyện đương nhiên, bởi vậy những vất vả phía sau trang giấy hiếm khi được gọi tên.
Chia sẻ của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tại buổi lễ chạm đúng vào sự hy sinh thầm lặng ấy. Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị gửi lời chúc mừng cùng những bó hoa tươi thắm tới toàn thể chị em, ông nhắc lại đặc thù của công tác tham mưu với khối lượng công việc đồ sộ, yêu cầu khắt khe về tính chính xác, độ bảo mật và tiến độ thời gian.
“Trong từng kết quả, thành tích chung của Phòng Tham mưu luôn có dấu ấn đậm nét, sự tỉ mỉ, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của các nữ cán bộ, chiến sĩ. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời làm tốt vai trò ‘giữ lửa’ trong gia đình, khẳng định trọn vẹn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Công an Thủ đô: Bản lĩnh - Nhân ái - Tinh tế - Đảm đang”, Trưởng phòng Tham mưu nói.
Hai chữ “giữ lửa” gói trọn nhịp sống của những người phụ nữ nơi đây. Họ vừa bền bỉ giữ nhịp thông tin nơi cơ quan, vừa âm thầm giữ hơi ấm cho tổ ấm nhỏ sau mỗi ca trực.
Lần này, họ được vỗ tay
Những bó hoa tươi được trao ngay trên sân khấu, dưới dòng chữ chủ đề của chương trình. Lãnh đạo đơn vị và các nữ đồng nghiệp đứng chung một hàng ngang.
Một khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra ngay sau đó dưới thảm đỏ. Các nữ cán bộ xếp thành hai hàng dọc lối đi, vừa vỗ tay vừa chìa tay ra đón người đứng đầu đơn vị tiến vào giữa. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tươi cười sải bước, lần lượt đập tay với từng người. Khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới trong phút chốc nhường chỗ cho những tiếng cười giòn giã.
Những khoảnh khắc đẹp...
Khi phần trình diễn kết thúc, phông nền sân khấu cùng bức tường kim sa lấp lánh trở thành điểm hẹn của mọi người. Điện thoại được giơ lên ở khắp các góc khán phòng. Người tranh thủ lưu lại bức ảnh riêng, người kéo cả tổ công tác cùng phòng vào chung một khung hình.
Trên tay nhiều chị em là những cành hoa được kết khéo léo từ bóng bay hồng và trắng. Những bông hoa không hương ấy theo chân các nữ cán bộ đi khắp các góc chụp, giữ lại trọn vẹn nét rạng rỡ trên gương mặt mỗi người.
Có cả những bức hình cũng đầy cảm xúc. Một nụ hôn gió gửi về phía ống kính. Một cái chống cằm điệu đà bên chú gấu bông mặc chiếc áo đỏ in dòng chữ “Phụ nữ là để yêu thương”. Những biểu cảm trẻ trung ấy vốn hiếm khi có chỗ trong phòng làm việc thường ngày.
Trong bức ảnh chụp chung toàn đơn vị, các cháu nhỏ được xếp ngồi ở hàng đầu tiên, ngay sát mép thảm đỏ. Đứng phía sau là các mẹ, các cô, các chú.
Trên những trang văn bản phát hành vào ngày mai, tên riêng của các chị có thể vẫn không xuất hiện. Nhưng trong khung hình chiều 14/10, mỗi người đều đã có một chỗ đứng thật rạng rỡ của riêng mình...