Tôn vinh những "bóng hồng thầm lặng" của lực lượng Tham mưu - Công an Thủ đô

ANTD.VN - 70 "bóng hồng" của Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội đã có một buổi chiều thật khác khi tạm rời bàn giấy và bộ sắc phục quen thuộc để cùng sải bước giữa thảm đỏ, trong những tràng vỗ tay không ngớt của lãnh đạo và đồng đội nam. Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc dịu dàng, rạng rỡ của những "bông hồng thầm lặng" nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Quen đứng phía sau những bản kế hoạch và báo cáo tổng hợp, chiều 14/10, 70 nữ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội trở thành nhân vật chính trên thảm đỏ chương trình “Phụ nữ là để yêu thương”.

Mặt sàn nhà thi đấu tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Cầu Giấy chiều 14/10 vẫn còn nguyên những đường kẻ sân . Một dải thảm đỏ được trải dọc chính giữa, hai bên kết bóng bay hồng, bạc đan xen những quả bóng hình trái tim . Cuối lối đi là phông nền ngập sắc hoa cùng dòng chữ viết tay mềm mại “Phụ nữ là để yêu thương” .

Đó là tên chương trình nghệ thuật, tôn vinh do Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 . Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Tham mưu; đại diện Chỉ huy Công an các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa; Ban Chỉ huy các Đội công tác cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên .

Những người mẫu đặc biệt...

Những người bước lên thảm đỏ hôm ấy chưa từng qua một lớp đào tạo trình diễn nào . Có người giữ nhịp bước thẳng tắp, mắt chỉ nhìn về phía trước . Có người vừa đi vừa giơ tay vẫy về phía hàng ghế khán giả, nụ cười tự nhiên như đang chào một đồng nghiệp quen mặt ngoài hành lang cơ quan .

Những người vốn tỉ mỉ với từng con số, dòng văn bản nơi bàn giấy nay tự tin sải bước giữa sự cổ vũ của đồng đội.

Áo dài tím than đi trước, áo dài hồng thắm nối theo sau . Rồi những mẫu váy trắng lệch vai xếp bèo, đầm đen ôm dáng giản dị lần lượt xuất hiện . Mỗi người một lựa chọn riêng . Trong tà áo dài truyền thống, người nữ cán bộ Tham mưu Công an Thủ đô hiện lên thanh lịch và dịu dàng, khác hẳn vẻ nghiêm nghị quen thuộc khi khoác lên mình bộ sắc phục .

Tạm rời bộ quân phục nghiêm trang thường nhật, mỗi nữ cán bộ tham mưu mang tới sân khấu một nét duyên riêng qua tà áo dài truyền thống và trang phục dạ hội.

Vị trí quen thuộc được hoán đổi. Các đồng nghiệp nam ngồi kín những dãy ghế dọc hai bên thảm đỏ, chăm chú làm khán giả và vỗ tay theo từng nhịp bước chân của chị em.

Các cán bộ, chiến sĩ nam của Phòng Tham mưu lùi về hàng ghế khán giả, dành trọn những tràng pháo tay tôn vinh những “bóng hồng” thầm lặng của đơn vị.

Những bước chân bên mẹ

Tiếng vỗ tay dưới khán phòng rộn hơn khi các cặp mẹ con bước ra . Các cháu đều là con em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị . Một bé gái mặc váy hồng thắt nơ to, đi giày búp bê đen với tất trắng, háo hức bước nhanh hơn mẹ nửa nhịp . Một bé khác diện váy trắng lại đi sát bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ không rời .

Nhiều cháu nhỏ là con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng mẹ bước lên thảm đỏ, nối dài niềm vui trong ngày hội của các mẹ, các cô.

Có thêm bước chân con trẻ, buổi lễ kỷ niệm của đơn vị bỗng gần gũi như một cuộc sum họp gia đình . Người phụ nữ dịu dàng dắt tay con trên thảm đỏ chiều nay cũng chính là người cán bộ vẫn ngồi hàng giờ trước những tập hồ sơ, báo cáo mỗi ngày . Hai vai trò ấy gói gọn trong cùng một dáng hình .

Đằng sau những giờ làm việc căng thẳng để giữ mạch thông tin chỉ huy thông suốt là hình ảnh người mẹ dịu dàng, điểm tựa ấm áp của con trẻ khi trở về nhà.

Thầm lặng sau những chiến công

Nghề tham mưu vốn ít có những khoảnh khắc kịch tính để xuất hiện trên mặt báo như các đơn vị trực tiếp phá án hay truy bắt tội phạm . Công tác tham mưu trong lực lượng Công an không đơn thuần là chuyện soạn thảo văn bản hay tổng hợp báo cáo, mà còn là cầu nối đưa các quyết sách của Đảng ủy, chỉ đạo của lãnh đạo đi vào thực tiễn .

Phần việc của họ nằm lặng lẽ ở những bản kế hoạch, những con số thống kê đòi hỏi độ chuẩn xác tuyệt đối trước khi đặt lên bàn chỉ huy . Làm đúng ở vị trí này được mặc định là chuyện đương nhiên, bởi vậy những vất vả phía sau trang giấy hiếm khi được gọi tên .

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội phát biểu ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ cán bộ nữ trong công tác tham mưu Công an Thủ đô.

Chia sẻ của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tại buổi lễ chạm đúng vào sự hy sinh thầm lặng ấy . Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị gửi lời chúc mừng cùng những bó hoa tươi thắm tới toàn thể chị em, ông nhắc lại đặc thù của công tác tham mưu với khối lượng công việc đồ sộ, yêu cầu khắt khe về tính chính xác, độ bảo mật và tiến độ thời gian .

“Trong từng kết quả, thành tích chung của Phòng Tham mưu luôn có dấu ấn đậm nét, sự tỉ mỉ, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của các nữ cán bộ, chiến sĩ. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời làm tốt vai trò ‘giữ lửa’ trong gia đình, khẳng định trọn vẹn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Công an Thủ đô: Bản lĩnh - Nhân ái - Tinh tế - Đảm đang”, Trưởng phòng Tham mưu nói .

Hai chữ “giữ lửa” gói trọn nhịp sống của những người phụ nữ nơi đây . Họ vừa bền bỉ giữ nhịp thông tin nơi cơ quan, vừa âm thầm giữ hơi ấm cho tổ ấm nhỏ sau mỗi ca trực .

Niềm vui của các nữ cán bộ, hội viên Phòng Tham mưu khi những vất vả sau trang văn bản được lãnh đạo và đồng đội thấu hiểu, sẻ chia.

Lần này, họ được vỗ tay

Những bó hoa tươi được trao ngay trên sân khấu, dưới dòng chữ chủ đề của chương trình . Lãnh đạo đơn vị và các nữ đồng nghiệp đứng chung một hàng ngang .

Đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội trao hoa chúc mừng tập thể nữ cán bộ, hội viên đơn vị nhân dịp 20/10.

Một khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra ngay sau đó dưới thảm đỏ . Các nữ cán bộ xếp thành hai hàng dọc lối đi, vừa vỗ tay vừa chìa tay ra đón người đứng đầu đơn vị tiến vào giữa . Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tươi cười sải bước, lần lượt đập tay với từng người . Khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới trong phút chốc nhường chỗ cho những tiếng cười giòn giã .

Cái đập tay thân tình giữa Trưởng phòng Tham mưu với từng nữ cán bộ dọc hai bên thảm đỏ xóa nhòa khoảng cách giữa chỉ huy và cán bộ sau những giờ làm việc nghiêm túc.

Nụ cười rạng rỡ giúp các nữ cán bộ tham mưu tạm gác lại áp lực về tiến độ và độ chính xác khắt khe của công việc hằng ngày.

Những khoảnh khắc đẹp...

Khi phần trình diễn kết thúc, phông nền sân khấu cùng bức tường kim sa lấp lánh trở thành điểm hẹn của mọi người . Điện thoại được giơ lên ở khắp các góc khán phòng . Người tranh thủ lưu lại bức ảnh riêng, người kéo cả tổ công tác cùng phòng vào chung một khung hình .

Phút thư giãn trên sân khấu của đồng chí nữ Phó trưởng phòng - Phòng Tham mưu quanh năm gắn bó với những tập hồ sơ và văn bản tham mưu.

Sự chỉn chu vốn là thói quen nghề nghiệp của những người làm công tác tham mưu vẫn hiện rõ trong cách các chị em phối trang phục sắc trắng đồng điệu khi lên hình.

Những bàn tay thường ngày gõ phím soạn thảo báo cáo, kế hoạch nay đan chặt vào nhau trên sân khấu kỷ niệm của đơn vị.

Trên tay nhiều chị em là những cành hoa được kết khéo léo từ bóng bay hồng và trắng . Những bông hoa không hương ấy theo chân các nữ cán bộ đi khắp các góc chụp, giữ lại trọn vẹn nét rạng rỡ trên gương mặt mỗi người .

Những nhành hoa kết từ bóng bay giản dị được các nữ cán bộ, hội viên nâng niu như món quà tinh thần ấm áp từ đồng đội.

Vẻ đẹp đằm thắm của những người phụ nữ vừa đảm đương khối lượng công việc tham mưu lớn tại cơ quan, vừa chu toàn giữ lửa tổ ấm.

Những hình ảnh rạng ngời của các "bóng hồng thầm lặng"

Có cả những bức hình cũng đầy cảm xúc. Một nụ hôn gió gửi về phía ống kính . Một cái chống cằm điệu đà bên chú gấu bông mặc chiếc áo đỏ in dòng chữ “Phụ nữ là để yêu thương” . Những biểu cảm trẻ trung ấy vốn hiếm khi có chỗ trong phòng làm việc thường ngày .

Khoảnh khắc tinh nghịch, trẻ trung hiếm khi bắt gặp ở những căn phòng làm việc vốn đòi hỏi sự tĩnh lặng và tập trung cao độ của nghề tham mưu.

Khoảnh khắc duyên dáng, cuốn hút của những nữ cán bộ Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội và các cháu thiếu nhi trong bức ảnh chung, tôn vinh những "bóng hồng" thầm lặng

Trong bức ảnh chụp chung toàn đơn vị, các cháu nhỏ được xếp ngồi ở hàng đầu tiên, ngay sát mép thảm đỏ . Đứng phía sau là các mẹ, các cô, các chú .

Trên những trang văn bản phát hành vào ngày mai, tên riêng của các chị có thể vẫn không xuất hiện . Nhưng trong khung hình chiều 14/10, mỗi người đều đã có một chỗ đứng thật rạng rỡ của riêng mình ...