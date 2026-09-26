Chưa đăng ký tài khoản an sinh trên VNeID, có bị ảnh hưởng lương hưu?

ANTD.VN - Từ 28/9/2026, cơ chế tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID chính thức có hiệu lực, mở thêm cách nhận lương hưu, trợ cấp thuận tiện hơn cho người dân.

Người hưởng lương hưu có thể tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với VNeID để phục vụ việc nhận các khoản an sinh. Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa người đang nhận tiền mặt hay nhận qua tài khoản cá nhân phải lập tức đổi phương thức từ ngày 28/9.

Hình minh họa.

Từ 28/9, VNeID có thêm vai trò trong việc nhận lương hưu

Ngày 28/9/2026 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong quá trình số hóa chính sách an sinh khi Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, bổ sung cơ chế tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Đây không phải một tài khoản ngân hàng mới được mở bên trong VNeID.

Hiểu đơn giản, VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh để người dân tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình. Thông qua đó, các khoản hỗ trợ, hưu trí, an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác có thể được chuyển đến người thụ hưởng trên môi trường số.

Điểm mới đáng chú ý là lần đầu khái niệm “tài khoản hưởng an sinh xã hội” được quy định rõ trong hệ thống pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Cơ chế này tạo thêm một cầu nối giữa danh tính điện tử của người dân với phương tiện nhận tiền mà họ đang sử dụng. Thay vì mỗi cơ quan phải thu thập, đối chiếu nhiều lớp thông tin tài khoản khác nhau, dữ liệu định danh và phương thức nhận tiền có thể được liên kết trên VNeID.

Với người hưởng lương hưu, điều dễ gây hiểu nhầm nhất là cụm từ “nhận lương hưu qua VNeID”.

Trên thực tế, tiền không nằm trong một “ví VNeID”. Người dân vẫn nhận tiền qua tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động đã được tích hợp. VNeID giúp xác định đúng người thụ hưởng và kết nối thông tin phục vụ quá trình chi trả.

Quy định mới cũng không có nghĩa từ ngày 28/9 tất cả người về hưu bắt buộc phải chuyển sang cách nhận này.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả vẫn được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm người cao tuổi chưa sử dụng điện thoại thông minh, chưa có tài khoản ngân hàng hoặc quen nhận lương hưu bằng tiền mặt.

Nói cách khác, ngày 28/9 là thời điểm có thêm một cơ chế chi trả trên nền tảng số chứ không phải “hạn chót” buộc người đang hưởng lương hưu phải thay đổi cách nhận tiền.

Thực tế, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức phổ biến trong chi trả lương hưu trước khi quy định mới có hiệu lực. Đến kỳ chi trả tháng 6/2026, khoảng 90% người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng trên cả nước đã nhận qua tài khoản cá nhân.

Việc bổ sung VNeID vì thế có thể được hiểu là bước tiếp theo trong quá trình kết nối dữ liệu, thay vì thay thế hoàn toàn những phương thức đang tồn tại.

Muốn tích hợp tài khoản an sinh trên VNeID cần làm thế nào?

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể thực hiện việc tích hợp ngay trên ứng dụng.

Sau khi đăng nhập VNeID, người dùng vào mục “An sinh xã hội”, sau đó chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” và nhập thông tin tài khoản nhận tiền theo hướng dẫn.

Người dùng tiếp tục xác thực bằng mật khẩu VNeID, kiểm tra các thông tin cá nhân, đọc nội dung về mục đích chia sẻ dữ liệu rồi gửi yêu cầu. Khi hoàn tất, hệ thống tiếp nhận thông tin để xử lý và trả kết quả trên ứng dụng.

Nguyên tắc quan trọng là tài khoản được sử dụng để nhận tiền phải gắn với đúng người thụ hưởng.

Người cao tuổi hoặc thân nhân hỗ trợ thao tác cũng cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Không nên vì khó sử dụng điện thoại mà cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP ngân hàng hoặc thông tin bảo mật cho người không tin cậy.

Sau khi tích hợp thành công, VNeID trở thành nơi kết nối danh tính của người hưởng với phương tiện tiếp nhận tiền. Người dân không phải mở một loại “tài khoản lương hưu” mới chỉ để sử dụng dịch vụ.

Điều này cũng đồng nghĩa người đã có tài khoản ngân hàng phù hợp không nhất thiết phải mở thêm một tài khoản khác chỉ vì quy định từ ngày 28/9.

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là đang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng có phải đăng ký lại hay không.

Quy định mới không đặt ra yêu cầu toàn bộ người đang nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân phải hủy phương thức cũ rồi đăng ký lại từ đầu. Cơ chế tài khoản hưởng an sinh xã hội nhằm tạo thêm phương thức kết nối dữ liệu và phục vụ chi trả trên VNeID.

Với người đang nhận tiền mặt, việc chưa tích hợp cũng không làm mất quyền hưởng lương hưu.

Quyền được hưởng lương hưu phát sinh từ quá trình tham gia BHXH và đáp ứng các điều kiện theo pháp luật về BHXH. VNeID chỉ liên quan đến phương thức kết nối và chi trả, không phải điều kiện để một người được công nhận có quyền hưởng lương hưu.

Vì vậy, hai khái niệm cần được tách rõ: “được hưởng lương hưu” và “nhận lương hưu bằng cách nào”.

Một người đủ điều kiện hưởng lương hưu không thể bị mất quyền hưởng chỉ vì chưa tích hợp tài khoản an sinh trên VNeID.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý gì từ ngày 28/9?

Việc số hóa các khoản an sinh mang lại nhiều tiện lợi nhưng cũng tạo ra một nguy cơ khác: các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng thời điểm chính sách mới có hiệu lực để gửi đường link giả, gọi điện yêu cầu “cập nhật VNeID” hoặc đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng và mã OTP.

Người dân nên nhớ rằng việc tích hợp được thực hiện trên ứng dụng VNeID chính thức. Không nên truy cập các đường link được gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội với nội dung như “xác minh lương hưu”, “kích hoạt tài khoản an sinh” hay “nếu không đăng ký sẽ bị dừng chi trả”.

Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP ngân hàng, mã PIN hay cho người lạ điều khiển điện thoại từ xa.

Đây cũng là điểm các gia đình có người lớn tuổi cần lưu ý. Người thân có thể hỗ trợ cha mẹ, ông bà thao tác, nhưng nên giải thích rõ rằng không có quy định nào yêu cầu chuyển tiền trước để kích hoạt tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Nếu không có nhu cầu thay đổi phương thức nhận tiền ngay, người đang hưởng lương hưu có thể tiếp tục theo dõi hướng dẫn của cơ quan BHXH tại địa phương và sử dụng hình thức nhận đang được áp dụng.

Trường hợp muốn nhận qua VNeID, nên kiểm tra ba thứ trước khi thực hiện: tài khoản VNeID đã được định danh đầy đủ hay chưa, thông tin cá nhân có chính xác không và tài khoản ngân hàng hoặc phương tiện nhận tiền có đứng đúng tên người hưởng hay không.

Việc liên kết các thông tin này có ý nghĩa lớn hơn một thao tác công nghệ đơn thuần. Khi dữ liệu về danh tính và người thụ hưởng được xác thực thống nhất, quá trình chi trả có thể giảm sai sót, hạn chế nhầm người và giúp việc đối soát thuận tiện hơn.

Đối với cơ quan quản lý, đây cũng là nền tảng để từng bước liên thông các khoản trợ cấp, hưu trí và an sinh xã hội thay vì mỗi chính sách tồn tại trong một hệ thống dữ liệu tách biệt.

Tuy nhiên, số hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi không tạo thêm rào cản cho những người khó tiếp cận công nghệ.

Vì vậy, điểm đáng chú ý nhất của quy định mới không phải là “mọi người phải nhận lương hưu qua VNeID từ 28/9”, mà là người dân có thêm một lựa chọn để nhận tiền trên nền tảng số trong khi các trường hợp chưa tạo tài khoản an sinh vẫn có cơ chế chi trả khác.

Với người hưởng lương hưu, việc cần làm lúc này khá đơn giản: kiểm tra lại thông tin định danh, chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức và cân nhắc tích hợp tài khoản nếu thấy phương thức mới thuận tiện. Không cần hoang mang nếu chưa đăng ký trước ngày 28/9, cũng không nên làm theo các yêu cầu cập nhật tài khoản đến từ những nguồn không xác định.