ANTD.VN - Công an xã Ngọc Hồi (Hà Nội) vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã.

Các học viên thực hành thoát nạn trong tình huống khói khí phức tạp

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Đăng Doanh, Phó Chủ tịch UBND xã; Trung tá Nguyễn Đăng Toản, Phó Trưởng Công an xã; đại diện các tổ công tác Công an xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn cùng 255 thành viên lực lượng dân phòng và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Thiếu tá Vương Văn Khôi, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn phương pháp, nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức, kỹ năng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tế tại địa bàn. Trong đó, báo cáo viên hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy, nổ; biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tại chỗ trong tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia công tác PCCC và CNCH.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cho học viên

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các lực lượng tham gia còn được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy và thực tập xử lý các đám cháy. Qua đó, giúp học viên củng cố kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn dân cư.

Thông qua Hội nghị, lực lượng dân phòng và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm và kỹ năng thực tiễn trong công tác PCCC và CNCH.

Hoạt động cũng góp phần phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa cháy, nổ; nâng cao khả năng phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Hồi.