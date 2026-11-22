ANTD.VN - Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn, vừa qua Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã phối hợp với Trường THPT Đông Anh (xã Thư Lâm, Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho khoảng 1.200 giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường.

Hướng dẫn học sinh thoát nạn trong môi trường khói khí độc

Tại chương trình, báo cáo viên Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 20 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phân tích các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ thường gặp tại trường học, gia đình và nơi công cộng. Qua đó, giúp giáo viên và học sinh nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, chương trình dành nhiều thời gian hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng tự cứu và hỗ trợ người bị nạn. Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hướng dẫn học sinh cách nhận biết hướng thoát nạn an toàn, di chuyển trong điều kiện có nhiều khói, khí độc, bảo vệ đường hô hấp và xử lý tình huống khi bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra cháy.

Hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Đặc biệt, các em học sinh được trực tiếp tham gia trải nghiệm di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc, không gian hạn chế. Thông qua hoạt động thực tế, học sinh có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được hướng dẫn, làm quen với điều kiện tầm nhìn hạn chế, đồng thời rèn luyện sự bình tĩnh, chủ động tìm kiếm lối thoát hiểm và xử lý tình huống phù hợp khi có sự cố xảy ra.

Ở nội dung thực hành chữa cháy, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, các em học sinh được giới thiệu cấu tạo, công dụng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay; trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình để dập tắt đám cháy giả định. Hoạt động giúp học sinh nắm được các bước xử lý cơ bản khi phát hiện đám cháy mới phát sinh, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và chủ động báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước; giúp học sinh nhận biết những khu vực, tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như ao, hồ, sông, suối, kênh, mương; trang bị kỹ năng tự cứu khi gặp sự cố dưới nước và cách thức hỗ trợ, sơ cứu người bị đuối nước an toàn, đúng cách.

Báo cáo viên trang bị kiến thức công tác PCCC&CNCH cho học sinh

Thông qua chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành, học sinh Trường THPT Đông Anh không chỉ được bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về công tác PCCC và CNCH mà còn trực tiếp rèn luyện những kỹ năng thiết thực để bảo vệ bản thân, hỗ trợ người xung quanh khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với học sinh, góp phần xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kỹ năng an toàn cho cộng đồng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.