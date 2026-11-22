ANTD.VN - Ngày 18/11/2026, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội phối hợp với Trường THPT Đồng Quan tổ chức kiểm tra, tuyên truyền pháp luật đối với 300 học sinh, tập trung phòng ngừa tình trạng mang theo vũ khí, vật dụng nguy hiểm và chất cấm vào trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Những năm gần đây, tình trạng phạm tội trong độ tuổi học sinh, thanh thiếu niên đang trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng, khiến gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải lo lắng. Điều đáng báo động là độ tuổi của các em vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa, hành vi ngày càng manh động và tính chất phạm tội phức tạp hơn trước.

Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước phát hiện khoảng 13.000 vụ việc do thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh THCS và THPT. Những hành vi phạm pháp phổ biến gồm: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và xâm hại tình dục.

Công an xã Phượng Dực, Hà Nội phối hợp với Trường THPT Đồng Quan tổ chức kiểm tra, tuyên truyền pháp luật đối với 300 học sinh

Trước tình hình đó, Công an xã Phượng Dực đã phối hợp với Trường THPT Đồng Quan tổ chức kiểm tra, tuyên truyền pháp luật đối với 300 học sinh. Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an xã phối hợp với nhà trường kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nội quy trường học. Nội dung tập trung vào việc phòng ngừa, phát hiện học sinh tàng trữ, mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật dụng có khả năng gây sát thương, chất ma túy và các chất cấm khác.

Trong quá trình triển khai, lực lượng Công an xã phối hợp với nhà trường kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nội quy trường học

Tai buổi kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp cất giấu, mang theo vũ khí, vật dụng nguy hiểm hoặc chất cấm đến trường. Tuy nhiên kết quả góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, đồng thời thể hiện sự chủ động của Công an xã và nhà trường trong phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, an toàn học đường.

Công an xã Phượng Dực khuyến cáo học sinh tuyệt đối không mang theo, tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí, vật dụng nguy hiểm, chất ma túy và các chất cấm trong trường học. Khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho thầy cô giáo, gia đình hoặc lực lượng Công an để được hướng dẫn, xử lý; không tự ý sử dụng, che giấu hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Phượng Dực tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn trường học. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, lành mạnh và thân thiện.