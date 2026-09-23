Chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng an ninh, an toàn hàng không

ANTD.VN - Địa bàn gắn liền với hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Công an xã Nội Bài, Hà Nội xác định bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Công an xã Nội Bài đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ngay từ cơ sở

Từ công tác tuần tra, kiểm soát đến phối hợp với Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài, lực lượng Công an xã chủ động phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những hành vi tiềm ẩn nguy cơ, góp phần bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt.



Chủ động phát hiện nguy cơ từ cơ sở

Với đặc thù địa bàn nằm trong khu vực có hoạt động hàng không dân dụng, mọi hành vi tưởng như đơn giản, nhất thời nếu không được kiểm soát có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay. Nhận thức rõ điều đó, Công an xã Nội Bài đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ngay từ cơ sở.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an xã Nội Bài đã phát hiện 3 trường hợp trẻ em thả diều tại khu vực các thôn Thụy Hương, Thạch Lỗi và Đông Lai.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo quy định. Quan trọng hơn, thông qua từng vụ việc, lực lượng Công an giải thích để các em và gia đình nhận thức rõ những nguy cơ có thể xảy ra khi thả diều tại khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn bay.

Không để những hành vi vi phạm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trở thành nguy cơ đối với hoạt động hàng không là yêu cầu được Công an xã Nội Bài đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại địa bàn dân cư được triển khai gắn với công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động.

Công an xã Nội Bài phối hợp cùng gia đình, nhà trường có biện pháp phòng ngừa đối với học sinh, tránh vi phạm ảnh hưởng đến khu vực sân bay

Thực tế cho thấy, tại các địa bàn dân cư lân cận khu vực sân bay, những hoạt động như thả diều, sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ hoặc các thiết bị bay điều khiển từ xa như flycam, drone, UAV... nếu thực hiện tại khu vực bị cấm hoặc hạn chế hoạt động bay có thể tạo ra nguy cơ mất an toàn đối với máy bay, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không.

Vì vậy, cùng với việc phát hiện và xử lý vi phạm, Công an xã Nội Bài xác định tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật là giải pháp quan trọng, cần thực hiện thường xuyên.

Thông qua các buổi tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an xã chủ động tiếp cận, tuyên truyền, giải thích để người dân, nhất là phụ huynh, học sinh hiểu rõ những nguy cơ từ việc thả diều hoặc sử dụng thiết bị bay trái quy định. Việc tuyên truyền được thực hiện theo hướng dễ hiểu, sát thực tế, giúp người dân nhận thức rằng bảo đảm an toàn hàng không không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chuyên trách mà còn cần sự chung tay của cộng đồng.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, Công an xã Nội Bài kiên quyết phát hiện, lập hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Sự kết hợp giữa tuyên truyền và xử lý vừa giúp người dân hiểu đúng quy định, vừa nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Xây “lá chắn” an toàn từ mỗi gia đình

Để phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, Công an xã Nội Bài đề nghị các gia đình, nhất là các bậc phụ huynh, tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em không thả diều tại khu vực cấm, hạn chế hoạt động bay; không tự ý sử dụng các thiết bị bay điều khiển từ xa khi chưa được phép theo quy định.

Các nhà trường, tổ chức đoàn thể và các thôn trên địa bàn cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, tập trung vào trẻ em, học sinh và các hộ dân sinh sống tại khu vực lân cận sân bay.

Công an xã Nội Bài chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng an ninh, an toàn hàng không

Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mỗi gia đình chủ động quản lý, giáo dục con em chính là góp phần xây dựng “lá chắn” an ninh, an toàn hàng không vững chắc ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an xã Nội Bài tiếp tục tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn; chủ động phối hợp với Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Từ những việc làm cụ thể, sát địa bàn, lực lượng Công an xã Nội Bài đang góp phần hạn chế nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, giữ vững an ninh, an toàn khu vực, phục vụ hoạt động bình thường, an toàn và thông suốt của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.