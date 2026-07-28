Vinasing Group thông báo về việc thay đổi nhân sự, cổ đông

ANTD.VN - Công ty Cổ phần Vinasing Group cho biết ông Lê Minh Thơ và ông Hoàng Anh Tuấn không còn là cổ đông của doanh nghiệp này.

Công ty Cổ phần Vinasing Group vừa phát đi thông báo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, cơ cấu cổ đông và nhân sự quản lý.

Theo nội dung thông báo, kể từ ngày 29/12/2025, ông Lê Minh Thơ không còn là người đại diện theo pháp luật của Vinasing Group. Đến ngày 1/6/2026, ông Thơ cũng không còn là cổ đông và không giữ bất kỳ chức danh quản lý, điều hành nào tại doanh nghiệp.

Cũng từ ngày 1/6/2026, ông Hoàng Anh Tuấn không còn là cổ đông và không giữ bất kỳ chức danh quản lý, điều hành nào tại Vinasing Group.

Đối với ông Nguyễn Văn Sang, Vinasing Group cho biết ông không còn là người đại diện theo pháp luật, đồng thời không còn là cổ đông và không giữ bất kỳ chức danh quản lý, điều hành nào của công ty kể từ ngày 1/6/2026.

Vinasing Group khẳng định mọi giao dịch dân sự, kinh tế do ba cá nhân nêu trên nhân danh công ty với tư cách người đại diện theo pháp luật, được thực hiện sau ngày 1/6/2026, đều không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với Vinasing Group.

Doanh nghiệp cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã hoặc đang phát sinh giao dịch với ba cá nhân trên liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết, hạn chế phát sinh thiệt hại.