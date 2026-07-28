Vì sao lượng khách đến Lào Cai tăng 4 lần, doanh thu tăng 8 lần sau 1 thập kỷ?

ANTD.VN -Sau một thập kỷ kể từ khi cáp treo Fansipan đi vào hoạt động, du lịch Lào Cai đã “gặt hái” trái ngọt đầy ấn tượng: lượng khách tăng hơn 4 lần, doanh thu tăng hơn 8 lần. Đằng sau những con số biết nói ấy là bài học thành công về sự bắt tay chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và kinh tế tư nhân.

Những con số biết nói từ “cú hích” cáp treo Fansipan

Năm 2016, thời điểm cáp treo Fansipan vừa vận hành, Lào Cai đón khoảng 2,77 triệu lượt khách, doanh thu 6.405 tỷ đồng. Đến năm 2025, con số này đã lên 10,5 triệu lượt khách, doanh thu vượt 46.000 tỷ đồng. Chỉ 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón gần 6,75 triệu lượt khách, doanh thu hơn 25.370 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu cả năm 11,28 triệu lượt khách, doanh thu 51.100 tỷ đồng. Sau hơn một thập kỷ, lượng khách tăng hơn 4 lần, doanh thu tăng hơn 8 lần - tốc độ tăng trưởng hiếm địa phương nào đạt được.

Sau một thập kỷ kể từ khi cáp treo Fansipan đi vào hoạt động, du lịch Lào Cai đã “gặt hái” trái ngọt đầy ấn tượng.

Riêng Sa Pa, trước năm 2016 mỗi năm chỉ đón chưa đầy 1 triệu lượt khách, đến năm 2025 đã vượt 4,3 triệu lượt, doanh thu khoảng 19.000 tỷ đồng, gấp 11 lần trước khi có cáp treo. Đầu năm 2026, Agoda ghi nhận Sa Pa là một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á năm 2025, còn Sun World Fansipan Legend dẫn đầu lượng đặt chỗ tại Việt Nam trên nền tảng này trong nửa đầu năm 2026, tính trên 8 thị trường châu Á.

Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan.

Kể từ khi đi vào vận hành, tuyến cáp treo ba dây đã xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới ngay khi vận hành; Sun World Fansipan Legend cũng nhiều lần được World Travel Awards vinh danh là "Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới" và “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới”.

Khung cảnh thơ mộng của tuyến tàu hỏa Mường Hoa.

Lý giải cho sự bứt phá này, ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho rằng 10 năm hiện diện của Sun World Fansipan Legend đã mang lại "luồng gió mới, sinh khí mới và triển vọng mới" cho du lịch Sa Pa và Lào Cai, thể hiện trên ba phương diện: kiến tạo sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế; thay đổi nhận thức cộng đồng theo hướng phát triển bền vững; và tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ. Theo ông, đến nay, Sa Pa hiện đã thu hút hơn 80 dự án lớn với tổng vốn đăng ký trên 65.000 tỷ đồng. Riêng Sun World Fansipan Legend chiếm gần 1/5 tổng lượng khách toàn tỉnh và gần một nửa lượng khách đến Sa Pa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cũng khẳng định Sun World Fansipan Legend "đóng góp vai trò vô cùng quan trọng" khi đã đón hơn 10 triệu lượt khách trong một thập kỷ, vừa là đầu tàu kiến tạo sản phẩm du lịch đẳng cấp làm thay đổi diện mạo Sa Pa, vừa đồng hành cùng tỉnh trong quảng bá, an sinh xã hội và tạo việc làm cho hơn 400 lao động địa phương.

Sun World Fansipan Legend "đóng góp vai trò vô cùng quan trọng" khi đã đón hơn 10 triệu lượt khách trong một thập kỷ.

“Công trình thế kỷ” cho Lào Cai từ một quyết định đầy trăn trở

Ít ai biết, hành trình một thập kỷ của cáp treo Fansipan khởi nguồn từ một quyết định đầu tư không mấy dễ dàng. Chia sẻ tại lễ kỷ niệm “Một thập kỷ khai hoa” của Sun World Fansipan Legend mới đây, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: thời điểm lãnh đạo tỉnh trực tiếp mời gọi đầu tư, Sun Group vừa hoàn thành cáp treo Bà Nà, nguồn tài chính gần cạn, lượng khách chưa nhiều. Dự án Fansipan lại bắt buộc phải dùng hệ thống cáp treo ba dây - chi phí cao gấp ba lần hệ thống một dây tại Bà Nà, trong khi chưa ai biết liệu có thu hút được khách hay không? Quyết định đầu tư vào một dự án còn mơ hồ về hiệu quả như vậy thật sự khó khăn với những người đứng đầu Tập đoàn Sun Group thời bấy giờ.

Điều thôi thúc Sun Group vượt qua sự chần chừ ấy là một câu nói của một lãnh đạo cấp cao khắc sâu trong tâm trí ông: "Bọn em hãy làm điều gì đó cho đất nước, cho thế hệ mai sau, đừng chỉ tính đến lợi nhuận". Với tinh thần đó, cùng khát vọng "làm đẹp những vùng đất", Sun Group quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, kiên trì 800 ngày đêm để hiện thực hóa công trình cáp treo Fansipan được ví như kỳ tích trí tuệ Việt Nam.

Một thập kỷ sau, quyết định ấy đã chứng minh giá trị không chỉ bằng con số, mà bằng diện mạo và vị thế của cả một vùng đất đã chuyển mình.

Bản Mây – nơi các nghệ nhân bản địa trực tiếp kể câu chuyện văn hóa Tây Bắc cho du khách.

Sau 10 năm, không chỉ có cáp treo Fansipan, một hệ sinh thái được kiến tạo bài bản tại thị trấn trong mây: tàu hỏa leo núi Mường Hoa, quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ, Bản Mây, chuỗi lễ hội bốn mùa và các chương trình nghệ thuật đậm bản sắc Tây Bắc. Tại Bản Mây, chính các nghệ nhân người H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Hà Nhì… trở thành chủ thể văn hóa, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống cho du khách. Chị Lý Thó Sớ, người Hà Nhì làm việc tại Bản Mây, chia sẻ công việc này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị và bà con trong bản, mà còn "giúp thế hệ trẻ hiểu và gìn giữ văn hóa dân tộc".

Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Từ một công trình cáp treo, Fansipan đã trở thành đòn bẩy đưa Sa Pa từ điểm trekking thành trung tâm nghỉ dưỡng, văn hóa và trải nghiệm tầm cỡ quốc tế, kéo theo cả hệ sinh thái dịch vụ - lưu trú, ẩm thực, lữ hành cùng phát triển.

Sự tăng trưởng ngoạn mục của du lịch Lào Cai cũng là minh chứng điển hình tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. “Sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ hành động mạnh mẽ và đảm bảo triết lý: doanh nghiệp là đối tác phát triển, nhà đầu tư là động lực tăng trưởng, sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền”- ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định.

Sự bắt tay ấy, sau một thập kỷ, không chỉ làm đẹp thêm một vùng đất, mà còn viết nên một hình mẫu hợp tác công – tư, nơi tầm nhìn dài hạn của chính quyền gặp gỡ khát vọng cống hiến của doanh nghiệp, cùng đưa Sa Pa và Lào Cai vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.