Cháy rác lan vào lán tạm tại ngõ 67 Phùng Khoang

ANTD.VN - Sáng 19/10, đám cháy bùng phát tại ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực. Đáng chú ý, đây là địa điểm từng ghi nhận các vụ hỏa hoạn tại nhà trọ, lán tạm tập kết phế liệu.

Khoảng 7h45 sáng 19/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ khu vực rác rồi lan vào lán tạm, tạo cột khói đen bốc cao, thu hút sự chú ý của người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các lực lượng liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Đến nay, đám cháy đã được các lực lượng phối hợp dập tắt. Công tác phun nước làm mát, xử lý tàn lửa và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Đáng chú ý, khu vực ngõ 67 Phùng Khoang từng ghi nhận các vụ hỏa hoạn liên quan đến nhà trọ và lán tạm tập kết phế liệu. Những vụ việc này đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, quản lý các khu vực có nguy cơ cháy cao, đặc biệt tại những nơi tập kết rác, phế liệu hoặc dựng lán tạm xen kẽ khu dân cư.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy: