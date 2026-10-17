Cháy trường mầm non: Thoát nạn thế nào để không bỏ sót trẻ?

ANTD.VN - Đặt tình huống cháy tại trường mầm non vào thực hành, UBND phường Long Biên (TP Hà Nội) cùng các lực lượng liên quan kiểm tra khả năng phối hợp, tổ chức thoát nạn, cứu người và xử lý sự cố ngay từ cơ sở, nơi chỉ một phút chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của trẻ nhỏ.

Sáng 17/10, UBND phường Long Biên tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại Trường Mầm non tư thục Búp Sen Hồng. Công an phường Long Biên chủ động tham mưu, phối hợp huy động các lực lượng tham gia, tổ chức thực hành phương án sát với yêu cầu xử lý sự cố thực tế.

Các tình huống xử lý đám cháy tại buổi diễn tập

Tại buổi diễn tập, tình huống cháy giả định được triển khai nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, xử lý ban đầu, tổ chức thoát nạn và cứu người. Ngay khi tình huống xảy ra, các lực lượng nhanh chóng vào vị trí, thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã phân công; hướng dẫn đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm, phối hợp chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng y tế, điện lực, an ninh cơ sở và tổ dân phố cùng tham gia xử lý tình huống. Việc huy động nhiều lực lượng không chỉ phục vụ yêu cầu của buổi diễn tập mà còn kiểm tra khả năng phối hợp, phân công nhiệm vụ và tổ chức ứng phó khi xảy ra sự cố tại cơ sở giáo dục.

Tình huống diễn tập giải cứu các em nhỏ khỏi khu vực cháy

Trường mầm non là địa điểm có yêu cầu đặc biệt về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Khi xảy ra cháy, giáo viên vừa phải hướng dẫn trẻ thoát nạn, vừa phải kiểm đếm, bảo đảm không bỏ sót học sinh; trong khi các lực lượng chức năng cần nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu người và khống chế đám cháy. Nếu thiếu kỹ năng hoặc phối hợp chậm trễ, việc xử lý tình huống có thể gặp nhiều khó khăn.

Bởi vậy, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền, phổ biến kiến thức, việc tổ chức diễn tập trực tiếp tại cơ sở giúp những người tham gia có điều kiện thực hành các thao tác cần thiết, nhận diện những điểm còn lúng túng và nâng cao khả năng xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Các tình huống giải cứu các cháu nhỏ tại cơ sở mầm non giả định xảy cháy

Thiếu tá Nguyễn Thế Nam, Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực, cho biết: “Buổi diễn tập có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho các lực lượng và người dân. Việc Công an phường chủ động tham mưu tổ chức lực lượng, lựa chọn địa điểm sát thực tế giúp hoạt động tuyên truyền trở nên trực quan, sinh động, để mỗi người dân hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC và CNCH, không chỉ biết cách phòng ngừa mà còn chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra”.

Các lực lượng tham gia diễn tập di dời tài sản khỏi đám cháy

Theo Công an phường Long Biên, việc chủ động tham mưu tổ chức diễn tập là một trong những giải pháp đưa công tác PCCC và CNCH đến gần hơn với thực tiễn từng cơ sở. Qua đó, các lực lượng rà soát khả năng sẵn sàng ứng phó, củng cố cơ chế phối hợp; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Từ thực tế tại Trường Mầm non tư thục Búp Sen Hồng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức tốt một buổi diễn tập, mà còn phải duy trì việc kiểm tra, hướng dẫn, thực hành kỹ năng thường xuyên, để mỗi cán bộ, giáo viên nắm chắc phương án, biết cách xử lý khi sự cố xảy ra.

Buổi diễn tập mang đến nhiều kiến thức thiết thực

Thông qua hoạt động này, Công an phường Long Biên tiếp tục khẳng định vai trò chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH ngay từ cơ sở. Đây cũng là việc làm cụ thể gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” – Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, hướng tới mục tiêu phòng ngừa từ sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.