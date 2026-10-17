Lan tỏa tiện ích số, nâng cao an toàn PCCC trong sử dụng điện

ANTD.VN - Trước nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Mini App tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện trên nền tảng iHanoi. Hoạt động nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, giúp người dân chủ động nhận diện nguy cơ và phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa.