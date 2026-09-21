Chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em tại khu vực miền núi, biên giới

ANTD.VN - Là tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa lý, giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, Lai Châu luôn cần sự đồng hành của các nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hơn 1.500 người già, phụ nữ và trẻ em tại Lai Châu được khám sức khoẻ miễn phí

Trong hai ngày 19 và 20-9, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức Chương trình “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại tỉnh Lai Châu.

Là tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa lý, giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, Lai Châu luôn cần sự đồng hành của các nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban tổ chức thăm hỏi sức khoẻ người cao tuổi

Việc tổ chức các hoạt động khám, sàng lọc, tư vấn sức khỏe ngay tại cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện mục tiêu bảo đảm công bằng, bao trùm trong chăm sóc sức khỏe; đặc biệt quan tâm tới phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hai ngày 19 và 20-9, hơn 1.500 người dân, phụ nữ và học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được tham gia các hoạt động chăm sóc sức khoẻ.

Cụ thể, ngày 19/9, tại Trạm Y tế xã Mù Cả, đội ngũ y, bác sĩ đã tổ chức khám và tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 300 người dân. Trao tặng 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, 500 chiếc áo ấm và 300 bánh trung thu cho học sinh mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mù Cả.

Ngày 20/9, tại xã Bình Lư, hơn 500 phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động; tại Trường Tiểu học Sơn Bình, hơn 600 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe răng miệng.

Dịp này, Ban Tổ chức trao gói khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và quà hỗ trợ cho Trạm Y tế và phụ nữ xã Bình Lư trị giá 850 triệu đồng; trao thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá 20 triệu đồng; tặng 10 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng ghế máy răng trị giá 120 triệu cho y tế tỉnh Lai Châu, trao tặng kinh phí hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu trị giá 150 triệu đồng.

Khám sức khoẻ cho các em học sinh miền núi tỉnh Lai Châu

Tại Trường Tiểu học Sơn Bình, Đoàn công tác trao quà và học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm hoạt động khám, tư vấn sức khỏe răng miệng cho 300 học sinh xã Bình Lư.

Đối với phụ nữ và trẻ em tại khu vực miền núi, biên giới, việc tiếp cận thông tin y tế, dịch vụ dự phòng và chăm sóc sức khỏe thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, chương trình được triển khai theo hướng kết hợp giữa khám bệnh, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe và hỗ trợ nguồn lực thiết thực, giúp người dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe tại thời điểm tham gia mà còn có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài.