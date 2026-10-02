Cảnh sát đường thủy đưa mã QR, nhóm Zalo đến các bến khách

ANTD.VN - Chỉ với một lần quét mã QR hoặc tham gia nhóm Zalo “Bến khách an toàn”, chủ bến, người điều khiển phương tiện có thể cập nhật quy định, nhận cảnh báo thời tiết và trao đổi trực tiếp với lực lượng Cảnh sát đường thủy. Từ một công cụ công nghệ đơn giản, mô hình “Dân vận khéo” đang được Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội triển khai trên địa bàn đã tạo thêm một kênh kết nối gần gũi, thuận tiện giữa lực lượng chức năng với người dân.

Thêm một kênh thông tin ngay tại bến khách

Sáng 2/10, ghi nhận tại bến khách Đại Lộ, xã Hồng Vân, những mã QR được đặt ở vị trí thuận tiện để chủ bến, người điều khiển phương tiện và hành khách có thể dễ dàng sử dụng điện thoại quét và tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy.

Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 triển khai mô hình “Dân vận khéo” đưa mã QR tuyên truyền pháp luật đến gần dân.

Không cần chờ đến các buổi tuyên truyền trực tiếp hay phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn, người dân có thể tiếp cận những nội dung cần thiết ngay tại nơi mình thường xuyên hoạt động. Từ điều kiện an toàn của phương tiện, yêu cầu đối với người điều khiển đến trang thiết bị cứu sinh và những quy định cần lưu ý khi vận chuyển hành khách, các thông tin được cung cấp theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận.

Cùng với mã QR, nhóm Zalo “Bến khách an toàn” được Đội Cảnh sát đường thủy số 2 duy trì như một kênh trao đổi trực tiếp với chủ bến, chủ phương tiện và những người thường xuyên hoạt động trên sông.

Điểm đáng chú ý của mô hình là thông tin không chỉ được truyền tải theo một chiều. Cán bộ, chiến sĩ có thể gửi các quy định mới, nội dung tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn; trong khi chủ bến, người điều khiển phương tiện và người dân cũng có thể đặt câu hỏi, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Người dân sử dụng điện thoại quét mã QR để cập nhật thông tin pháp luật.

Như vậy, chiếc điện thoại vốn là vật dụng quen thuộc hằng ngày trở thành một phương tiện kết nối giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với cơ sở.

Đặc thù hoạt động trên sông khiến yếu tố thời tiết có tác động rất lớn đến an toàn của phương tiện và hành khách. Mưa lớn, giông lốc, mực nước thay đổi, dòng chảy hoặc những diễn biến bất thường trên tuyến đều có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Trong điều kiện đó, việc cảnh báo sớm có ý nghĩa quan trọng. Thông qua nhóm Zalo “Bến khách an toàn”, những thông tin cảnh báo về thời tiết, mực nước và diễn biến bất thường trên tuyến có thể được chuyển tới các chủ bến, chủ phương tiện một cách nhanh chóng. Từ thông tin nhận được, người dân có thể chủ động điều chỉnh hoạt động, kiểm tra phương tiện, nhắc nhở hành khách hoặc tạm dừng hoạt động khi điều kiện không bảo đảm.

Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa tuyên truyền đơn thuần và công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Thay vì chỉ xử lý khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng có thêm một công cụ để đưa cảnh báo đến những người trực tiếp hoạt động trên sông.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, “Mô hình xuất phát từ chính đặc điểm địa bàn và yêu cầu công tác của đơn vị. Địa bàn đường thủy rộng, các bến khách và phương tiện hoạt động phân tán, nên việc tuyên truyền không thể chỉ thực hiện bằng những buổi gặp trực tiếp. Chúng tôi muốn có một kênh để khi cần, người dân có thể tìm được thông tin, hỏi cán bộ và thông báo những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng, thuận tiện”.

Hoạt động được triển khai tại 10 bến khách trên địa bàn quản lý.

“Dân vận khéo” từ những việc cụ thể

Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác dân vận là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Với lực lượng Cảnh sát đường thủy, điều này càng có ý nghĩa khi địa bàn quản lý rộng, phương tiện và bến khách phân tán, trong khi người dân thường xuyên di chuyển và làm việc trên sông.

Nếu chỉ tổ chức các buổi tuyên truyền theo định kỳ, thông tin có thể chưa đến được đầy đủ với từng người. Trong khi đó, những quy định, cảnh báo hoặc tình huống phát sinh lại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vì vậy, việc hình thành nhóm Zalo “Bến khách an toàn” tạo ra một kênh liên lạc thường xuyên, giúp khoảng cách giữa cán bộ làm nhiệm vụ và người dân được rút ngắn.

Theo đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2, điều đơn vị quan tâm không phải là sử dụng công nghệ cho bằng được, mà là làm sao để công cụ này thực sự phục vụ người dân.

“Nếu người dân sử dụng được, thấy thuận tiện và chủ động trao đổi thì mô hình mới có ý nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ cũng qua đó nắm tình hình ở cơ sở tốt hơn, những vấn đề liên quan đến an toàn được thông tin sớm hơn”, đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.

Tinh thần đó cũng thể hiện rõ cách tiếp cận của mô hình “Dân vận khéo”: không áp đặt, không hình thức, mà tìm phương thức phù hợp để người dân dễ tiếp nhận, dễ sử dụng và có thể chủ động tham gia.

Từ một nhóm trao đổi thông tin, lực lượng chức năng có thêm “tai mắt” ở cơ sở; từ những phản ánh của người dân, cán bộ, chiến sĩ có thể nắm bắt nhanh hơn những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại bến khách Đại Lộ, ông Đinh Văn Cuông, chủ bến, cho biết việc trao đổi qua nhóm Zalo giúp chủ bến thuận tiện hơn trong việc tiếp nhận thông tin. “Có thông tin gì mới, cán bộ gửi lên nhóm thì chúng tôi có thể xem ngay. Những nội dung chưa rõ có thể hỏi lại để được hướng dẫn. Khi có cảnh báo thời tiết, chủ bến cũng chủ động hơn trong việc nhắc nhở người điều khiển phương tiện và hành khách”, ông Cuông nói.

Ông Đinh Văn Cuông, chủ bến khách Đại Lộ.

Còn anh Trần Văn Đại, quê Hưng Yên, người điều khiển phương tiện tại bến khách Đại Lộ, cho biết: “Đi làm trên sông nên thời tiết thay đổi là điều rất đáng lưu ý. Có thông tin cảnh báo sớm thì mình biết để chủ động. Những quy định nào chưa rõ cũng có thể trao đổi với cán bộ Cảnh sát đường thủy.”

Anh Trần Văn Đại (quê Hưng Yên), người điều khiển phương tiện tại bến khách Đại Lộ

Anh Nguyễn Đình Giang, trú tại Thanh Trì, chia sẻ: “Mã QR đặt ngay tại bến thì người dân có điện thoại có thể quét để xem. Những quy định liên quan đến an toàn khi đi phương tiện thủy được biết trước thì mình cũng yên tâm hơn khi sử dụng.”

Anh Nguyễn Đình Giang, trú tại Thanh Trì đánh giá tích cực về mã QR thông tin pháp luật.

Có thể nói, mã QR là “cánh cửa” để người dân tiếp cận thông tin, còn nhóm Zalo là “đường dây” kết nối thường xuyên giữa lực lượng chức năng và cơ sở. Hai công cụ đơn giản nhưng nếu được vận hành tốt sẽ bổ trợ cho nhau, tạo thành một phương thức tuyên truyền và nắm tình hình linh hoạt. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông đường thủy.

“Dân vận khéo” vì thế không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. Đôi khi, đó là việc cán bộ nghĩ thêm một cách để người dân dễ tiếp cận thông tin; đặt một mã QR đúng chỗ; duy trì một nhóm trao đổi thiết thực; tiếp nhận một phản ánh và hướng dẫn người dân kịp thời.

Từ những việc nhỏ nhưng đều đặn ấy, sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân được củng cố, công tác quản lý địa bàn thêm chủ động, còn mỗi chuyến đò, mỗi phương tiện và mỗi hành khách trên sông có thêm một lớp bảo vệ từ ý thức và sự phối hợp của cộng đồng. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực của việc đưa chuyển đổi số vào công tác dân vận: công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp lực lượng chức năng gần dân hơn, người dân dễ tiếp cận hơn và những vấn đề từ cơ sở được phát hiện, xử lý sớm hơn.