Xử lý 25 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, trong thời gian từ ngày 17/9 đến 23/9/2026, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 41.850.000 đồng. Kết quả này cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát giao thông đường thủy tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, qua đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn, sự cố trên sông.

Kiểm soát hoạt động vận tải trên đường thuỷ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung kiểm tra hoạt động của phương tiện trên các tuyến sông, chú trọng điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và thuyền viên; đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động tại các bến, bãi, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến giấy tờ phương tiện và điều kiện chuyên môn của thuyền viên.

Điển hình, trong quá trình kiểm tra phương tiện thủy mang số hiệu VP-2879 hoạt động trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn phường Sơn Tây, lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký. Trước hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản, xử phạt 1.750.000 đồng theo quy định.

Cũng tại khu vực này, qua kiểm tra phương tiện thủy HN-2690, lực lượng chức năng phát hiện thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng. Với vi phạm trên, chủ phương tiện bị lập biên bản, xử phạt 6.000.000 đồng theo quy định.

Những trường hợp được phát hiện, xử lý không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, người điều khiển và thuyền viên, mà còn là biện pháp phòng ngừa từ sớm những nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường thủy.

Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra điều kiện của người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh việc tuần tra, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa lũ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực bến, bãi, nhắc nhở chủ phương tiện, người điều khiển chấp hành các quy định về an toàn, chủ động phòng ngừa sự cố trong quá trình hoạt động.

Tại các bến, bãi và khu vực phương tiện thường xuyên hoạt động, cán bộ, chiến sĩ chủ động kiểm tra, kiểm soát, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, người điều khiển và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Các phương tiện được yêu cầu chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố trong quá trình hoạt động.

Kiểm tra, xử lý các vi phạm TTATGT đường thuỷ.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển, thuyền viên và hoạt động tại các bến, bãi. Những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn giao thông sẽ được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ; tăng cường tuyên truyền để chủ phương tiện, người điều khiển và thuyền viên nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và lấy an toàn của người dân làm trọng tâm, công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy tiếp tục góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến sông, phục vụ hiệu quả hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.