Cân nhắc lựa chọn Apple Watch SE 3 hay Series 11

ANTD.VN -Apple Watch SE 3 và Apple Watch Series 11 là hai mẫu đồng hồ thông minh đáng cân nhắc dành cho người dùng iPhone. Cả hai đều có những điểm nổi bật riêng. Vậy nên tiết kiệm chi phí với SE 3 hay chi thêm tiền để sở hữu Series 11? Hãy cùng so sánh để tìm ra lựa chọn phù hợp!

Apple Watch SE 3 và Apple Watch Series 11 chênh lệch giá bao nhiêu?

Theo giá niêm yết của Apple Việt Nam, Apple Watch SE 3 có giá khởi điểm 6.999.000 đồng cho bản GPS 40mm. Trong khi đó, Apple Watch Series 11 bản nhôm GPS 42mm bắt đầu từ 11.499.000 đồng, cao hơn khoảng 4,5 triệu đồng.

Lưu ý: Giá tham khảo từ Apple Việt Nam, có thể thay đổi theo kích thước, kết nối GPS/Cellular và chương trình ưu đãi.

Với mức chênh lệch khoảng 4,5 triệu đồng thì đồng hồ Apple Watch SE 3 có lợi thế rõ rệt hơn về phần chi phí. Tuy nhiên, nếu thường xuyên theo dõi sức khỏe hoặc tập luyện, Series 11 sẽ mang lại giá trị lâu dài. Cùng tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa hai sản phẩm ngay dưới đây.

Khác biệt giữa Apple Watch SE 3 và Series 11

Dù cùng sử dụng chip S10 và hỗ trợ nhiều tính năng thông minh tương tự, hai mẫu đồng hồ vẫn có những khác biệt ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. Trong đó, màn hình, thời lượng pin và cảm biến sức khỏe là ba yếu tố đáng quan tâm.

Cả Apple Watch SE 3 và Series 11 đều có màn hình Always-On, cho phép xem giờ mà không cần nâng cổ tay. Tuy nhiên, Series 11 sở hữu tấm nền OLED LTPO3 với độ sáng tối đa 2.000 nit, gấp đôi mức 1.000 nit của SE 3. Nhờ vậy, Series 11 có lợi thế khi đọc thông báo hoặc theo dõi bài tập dưới ánh nắng.

Về pin, SE 3 cung cấp tối đa 18 giờ sử dụng thông thường, trong khi Series 11 đạt 24 giờ. Khả năng sạc cũng khác biệt khi Series 11 cần khoảng 30 phút để đạt 80% pin, còn SE 3 mất khoảng 45 phút. Nếu thường xuyên đeo đồng hồ cả ngày lẫn đêm, Series 11 sẽ thuận tiện hơn.

Series 11 có lợi thế gì về theo dõi sức khỏe?

SE 3 đã đáp ứng nhiều nhu cầu theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, ghi nhận giấc ngủ, cảm biến nhiệt độ cổ tay và cảnh báo ngưng thở khi ngủ. Đây là những tính năng hữu ích với ai muốn duy trì thói quen vận động và theo dõi thể trạng. Tuy nhiên, Apple Watch Series 11 lại nổi bật hơn nhờ những tính năng chuyên sâu:

● Điện tâm đồ ECG: Hỗ trợ ghi lại điện tâm đồ một đạo trình và nhận biết dấu hiệu rung nhĩ.

● Đo SpO2: Theo dõi nồng độ oxy trong máu thông qua cảm biến và ứng dụng tương ứng.

● Thông báo tăng huyết áp: Phân tích dữ liệu để phát hiện những dấu hiệu có thể liên quan đến tăng huyết áp kéo dài.

Các tính năng này giúp Series 11 trở nên đáng tiền hơn với người chú trọng sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, khả năng sử dụng phụ thuộc vào khu vực, độ tuổi và điều kiện hỗ trợ; đồng hồ không thay thế thiết bị chẩn đoán y tế.

Cân nhắc để đưa ra quyết định phù hợp

Việc lựa chọn Apple Watch SE 3 hay Apple Watch Series 11 phụ thuộc vào ngân sách và những tính năng bạn thực sự sử dụng. Thay vì chỉ quan tâm đến phiên bản cao cấp hơn, hãy cân nhắc các trường hợp dưới đây để đưa ra quyết định phù hợp.

Sản phẩm sẽ là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí hoặc lần đầu trải nghiệm smartwatch Apple. Với chip S10, màn hình Always-On và các tính năng theo dõi vận động, thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường ngày. Bạn nên ưu tiên SE 3 trong những trường hợp sau:

● Ngân sách khoảng 7 triệu đồng, không muốn chi thêm quá nhiều.

● Chủ yếu xem thông báo, điều khiển nhạc, đếm bước chân và theo dõi bài tập.

● Không cần ECG, SpO2 hoặc các tính năng sức khỏe chuyên sâu.

Nhìn chung, SE 3 có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu cơ bản mà không cần đầu tư thêm 4,5 triệu đồng. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên hiệu quả sử dụng trên chi phí.

Ở chiều hướng khác, Apple Watch Series 11 đáng cân nhắc nếu bạn muốn sở hữu chiếc đồng hồ cao cấp hơn để sử dụng lâu dài. Màn hình lớn, sáng hơn cùng thời lượng pin 24 giờ giúp thiết bị mang đến trải nghiệm thuận tiện trong sinh hoạt và tập luyện. Khoản chênh lệch 4,5 triệu đồng sẽ hợp lý hơn nếu bạn:

● Thường xuyên hoạt động ngoài trời, cần màn hình dễ quan sát.

● Muốn theo dõi ECG, SpO2 và nhận thông báo tăng huyết áp.

● Ưu tiên thời lượng pin dài, sạc nhanh và tùy chọn vỏ titan.

Những nâng cấp này tạo nên khác biệt về trải nghiệm. Nếu hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, Series 11 sẽ mang lại nhiều tiện ích hơn so với Apple Watch SE 3.

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