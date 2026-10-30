BUV trở thành điểm hẹn sôi động của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lần thứ 25

ANTD.VN - Một buổi chiều cuối tháng 10/2026, khuôn viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) trở nên sôi động với những trận cầu hấp dẫn trong khuôn khổ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ 25. Với vai trò nhà tài trợ Vàng và đối tác đồng tổ chức, BUV không chỉ mang đến một địa điểm thi đấu hiện đại mà còn góp phần tạo nên không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng học sinh Thủ đô.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng trường Đại học BUV, bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng một giải đấu giàu ý nghĩa dành cho học sinh THPT Hà Nội.

Điểm nhấn của ngày thi đấu là sân bóng trong khuôn viên Đại học BUV, nơi các cầu thủ trẻ có cơ hội tranh tài trên mặt cỏ xanh nhập khẩu Bỉ, cùng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Điều kiện thi đấu thuận lợi giúp các đội phát huy kỹ thuật, triển khai chiến thuật và mang đến những màn so tài giàu cảm xúc. Trên sân, mỗi pha bóng đều thể hiện quyết tâm chinh phục; bên ngoài đường biên, tiếng cổ vũ nhiệt tình tiếp thêm khí thế cho các cầu thủ.

Các thày giáo trẻ trung của Đại học BUV tham gia công tác tổ chức giải đấu

Chào đón các đội bóng đến với BUV, Giáo sư Rick Bennett, đại diện nhà trường, bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng một giải đấu giàu ý nghĩa dành cho học sinh THPT Hà Nội. Ông nhấn mạnh bóng đá không chỉ là môn thể thao đề cao sức mạnh và kỹ năng, mà còn là cầu nối giúp các bạn trẻ xây dựng tình bạn, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, ông khuyến khích các cầu thủ thi đấu hết mình, phát huy tinh thần fair-play và trân trọng những trải nghiệm có được từ mỗi trận đấu.

Nhân dịp này, đại diện BUV cũng trao tặng những phần quà tới các đội bóng như lời động viên, khích lệ tinh thần trước giờ tranh tài, góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện và hào hứng tại sân đấu.

Tâm điểm của ngày thi đấu là những cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều diễn biến đáng chú ý. Tại bảng N, THPT Kim Liên giành chiến thắng sít sao 1-0 trước THPT Dewey Ocean Park. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Nguyễn Thanh Phong, mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng. Ở bảng Ô, THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Dương Xá tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2. Trong khi đó, tại bảng O, THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng vượt qua THPT Vinschool Ocean Park với tỷ số 2-1 sau cuộc so tài quyết liệt.

Việc đăng cai tổ chức các trận đấu tiếp tục khẳng định sự đồng hành thiết thực của BUV đối với các hoạt động giáo dục, văn hóa và thể thao dành cho thế hệ trẻ. Không chỉ đóng góp về nguồn lực và địa điểm thi đấu, nhà trường còn mong muốn tạo thêm những cơ hội để học sinh được trải nghiệm, giao lưu, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và sự tự tin thông qua các hoạt động ngoài lớp học.

Với định hướng giáo dục toàn diện, BUV chú trọng xây dựng môi trường học tập nơi tri thức học thuật song hành cùng các trải nghiệm thực tiễn, hoạt động thể chất và phát triển kỹ năng cá nhân. Việc đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ 25 vì thế không chỉ là sự hỗ trợ cho một sân chơi thể thao, mà còn thể hiện mong muốn của BUV trong việc góp phần nuôi dưỡng những thế hệ trẻ năng động, tự tin, giàu tinh thần kết nối và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.

Một số hình ảnh ấn tượng trong các trận thi đấu trên sân vận động Trường Đại học BUV:

BUV trở thành điểm hẹn sôi động của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lần thứ 25

Đại học BUV đồng hành cùng bóng đá học đường, kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho học sinh Thủ đô