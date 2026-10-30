Đại học BUV đồng hành cùng bóng đá học đường, kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho học sinh Thủ đô

ANTD.VN -Vừa qua, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) trở thành điểm hẹn sôi động của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ 25, khi đăng cai tổ chức một số các trận đấu với sự tham gia của nhiều đội bóng học sinh Thủ đô. Là nhà tài trợ Vàng và đối tác đồng tổ chức giải đấu, BUV mang đến không gian thi đấu hiện đại, góp phần tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Chia sẻ tại sự kiện, Giáo sư Rick Bennett, đại diện BUV, nhấn mạnh ý nghĩa kết nối của bóng đá, đồng thời khuyến khích các cầu thủ thi đấu hết mình, đề cao tinh thần fair-play và sự tôn trọng đối thủ. Với định hướng giáo dục quốc tế, chú trọng phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và thể chất, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Đại học BUV không chỉ là môi trường học tập mà còn tích cực mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, tạo cơ hội để thế hệ trẻ trải nghiệm, khám phá đam mê và trưởng thành.