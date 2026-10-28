Giáo sư Rick Bennett truyền cảm hứng, sân bóng BUV chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn

ANTD.VN - Với nụ cười thường trực, Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) chia sẻ nhiều thông điệp ý nghĩa và truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các cầu thủ hứng khởi vào trận với tinh thần cống hiến cao nhất.

Chiều 28-10, một số trận đấu vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active tưng bừng diễn ra trên sân bóng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) - đơn vị đồng tổ chức giải.

Thay mặt nhà trường, Giáo sư Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng BUV nhiệt liệt chào đón đại diện Ban tổ chức, tổ trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ, ban lãnh đạo các đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ học sinh.

Giáo sư Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tặng quà, động viên và truyền cảm hứng cho các cầu thủ trước giờ thi đấu (Ảnh: Lam Thanh)

Với nụ cười thường trực, Giáo sư Rick Bennett chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị cùng những thông điệp ý nghĩa, truyền cảm hứng tới các cầu thủ học sinh.

Theo Giáo sư Rick Bennett, đằng sau mỗi trận đấu không chỉ có những cầu thủ trên sân, mà còn có sự đồng hành của các thầy cô giáo, huấn luyện viên, ban tố chức, trọng tài và gia đình - những người luôn cổ vũ, động viên để các cầu thủ học sinh được theo đuổi niềm đam mê thể thao.

"BUV vinh dự đồng hành cùng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô. Và thật vui khi hôm nay được chứng kiến khuôn viên BUV tràn đầy năng lượng và sự hào hứng của các cầu thủ trẻ", Giáo sư Rick Bennett bày tỏ.

Theo Giáo sư, bóng đá có giá trị đặc biệt khi có thể kết nối mọi người. Các cầu thủ có thể đến từ những ngôi trường khác nhau, hôm nay có thể là đối thủ của nhau trên sân, nhưng tất cả đều có chung tình yêu với bóng đá và niềm đam mê với môn thể thao này. Và đó cũng chính là một trong những lý do BUV rất vui khi được hỗ trợ những hoạt động như giải đấu hôm nay.

Nhiều trận đấu hấp dẫn, giàu tính cống hiến diễn ra trên sân BUV chiều 28-10 (Ảnh: Lam Thanh)

"Chúng tôi mong muốn BUV không chỉ là nơi để học tập, mà còn là nơi mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu, thử thách bản thân và tự tin theo đuổi những điều mình yêu thích", Giáo sư Rick Bennett khẳng định, đồng thời nhắn nhủ tới các cầu thủ: "Hãy thi đấu hết mình, chơi đẹp, tôn trọng đối thủ và làm cho trường mình thật tự hào! Chúc các em sẽ có một ngày thi đấu thật vui, thật nhiều trận đấu hay và nhiều kỷ niệm đáng nhớ!".

Cũng tại sự kiện, Giáo sư Rick Bennett thay mặt BUV tặng quà cho các đội bóng, mang tới niềm hứng khởi cho mỗi cầu thủ, mở ra một loạt trận đầy sôi động, hấp dẫn và giàu tính cống hiến trên mặt sân tuyệt đẹp trong khuôn viên BUV.

Ở cuộc so tài thuộc khuôn khổ bảng N, THPT Kim Liên thắng sít sao THPT Dewey Ocean Park 1-0 nhờ pha lập công của đội trưởng Nguyễn Thanh Phong.

Tại bảng Ô, THPT Hoàng Văn Thụ chia điểm với THPT Dương Xá trong trận đấu có tới 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.

Trong khi ở bảng O, THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng thắng sát nút THPT Vinschool Ocean Park 2-1.