Bước ngoặt địa chính trị Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Australia đồng ý bán uranium cho Ấn Độ

ANTD.VN - Sau hơn một thập kỷ bế tắc do các rào cản nghiêm ngặt về vũ khí hạt nhân, Chính phủ Australia ngày 9-7 đã ký thỏa thuận xuất khẩu uranium sang Ấn Độ cho các mục tiêu năng lượng hòa bình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng người đồng cấp Australia Anthony Albanese

Cái bắt tay chiến lược giữa hai cường quốc diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua năng lượng sạch và kiềm chế tầm ảnh hưởng tại khu vực đang nóng lên từng ngày.

Sự kiện không chỉ giải cơn khát năng lượng cho quốc gia 1,4 tỷ dân mà còn đánh dấu bước chuyển dịch mang tính lịch sử trong chính sách an ninh và xuất khẩu khoáng sản đặc biệt của Canberra.

Lễ ký kết thỏa thuậ diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng người đồng cấp Australia Anthony Albanese.

Australia hiện là quốc gia nắm giữ trữ lượng uranium lớn nhất thế giới được phát hiện, nhưng do nước này không sử dụng năng lượng hạt nhân hay vũ khí nguyên tử nên toàn bộ sản lượng khai thác đều được dành cho xuất khẩu.

Ngược lại, Ấn Độ đang hướng tới mục tiêu tự chủ lắp đặt 100 gigawatt điện hạt nhân vào năm 2047, đủ để cấp điện cho gần 60 triệu hộ gia đình mỗi năm.

Hiện tại, dù đã nỗ lực tăng gấp đôi công suất trong một thập kỷ qua, điện hạt nhân mới chỉ chiếm 3% tổng sản lượng điện của Ấn Độ do cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhiên liệu đầu vào.

Bản thỏa thuận xuất khẩu gốc từng được ký từ năm 2014 nhưng bị đóng băng vô thời hạn do Ấn Độ kiên quyết không ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Hiệp ước này vốn chỉ công nhận quyền sở hữu vũ khí hạt nhân của Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga. Australia - quốc gia thành viên NPT luôn từ chối bán dòng nguyên liệu này cho các nước nằm ngoài hiệp ước.

Tuy nhiên, thỏa thuận vừa ký kết cho phép nối lại hoạt động giao thương dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cơ chế tách biệt hoàn toàn giữa chương trình hạt nhân dân sự và quân sự của Ấn Độ.

Trước Australia, New Delhi cũng đã ký kết một hiệp ước tương tự với Canada vào tháng 3 vừa qua.

Ngay sau nghi thức ký kết, hai Thủ tướng Modi và Albanese đã ra tuyên bố chung cam kết nâng cấp toàn diện mối quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lên một tầm cao mới, phản ánh "bước chuyển dịch lớn về cả chiều sâu và tham vọng chiến lược" của hai quốc gia.