Ukraine bắn rơi chiến đấu cơ Su-35S Nga

ANTD.VN - Ukraine thông báo hạ tiêm kích Su-35S Nga, có khả năng là đã triển khai 3 chiến đấu cơ F-16 và một tổ hợp Patriot để phục kích đối phương.

"Một tiêm kích đa nhiệm Su-35S Nga đã bị bắn rơi tại mặt trận phía đông vào ngày 8/7", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết, nhưng không nêu chi tiết.

Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, lực lượng đang triển khai dọc 150 km tiền tuyến ở mặt trận Donetsk, cho biết phi cơ Nga đã rơi xuống khu vực do đơn vị này phụ trách.

Video do Quân đoàn 3 công bố cho thấy vệt lửa và khói được cho là từ tiêm kích Nga đang rơi. Thiết bị bay không người lái sau đó được triển khai tới hiện trường và ghi lại hình ảnh xác máy bay dưới mặt đất. Video có chất lượng thấp, nhiều khả năng do bị tác chiến điện tử gây nhiễu.

Xác máy bay được cho là tiêm kích Su-35 Nga bị bắn hạ hôm 8/7.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Oleksii Zemtsov, bình luận viên quân sự người Nga, xác nhận một tiêm kích Su-35S đã bị bắn hạ, thêm rằng phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn và đã được sơ tán về hậu phương.

Tiêm kích Su-35S

Fighter Bomber, tài khoản của một phi công tiêm kích Nga, nhận xét đây là "trận đánh rất thú vị", trong đó Ukraine đã triển khai 3 tiêm kích F-16 và một tổ hợp phòng không Patriot để đối phó chiếc Su-35S. "Phi công Nga không nao núng khi một mình đối phó với hai chiếc F-16. Mọi thứ đều ổn, Kanatovo sẽ sớm hứng đòn", tài khoản này viết.

Đây được coi là máy bay hiện đại nhất của Nga vào thời điểm hiện nay được đưa vào biên chế.

Tiêm kích Su-35S

Su-35S là tiêm kích thế hệ 4++ của Nga, có khả năng cơ động cao, được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại và sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar.

Không quân Nga bắt đầu vận hành dòng Su-35 từ năm 2013 và sau đó là phiên bản Su-35S hiện đại hơn, với khoảng 100 chiếc trong biên chế vào thời điểm xung đột bùng phát. Lực lượng này đã mất ít nhất 9 máy bay Su-35S trong chiến sự, nhưng vẫn bù đắp được tổn thất nhờ tốc độ sản xuất máy bay liên tục tăng trong những năm qua.

Tính đến hết năm 2025, không quân Nga sở hữu khoảng 150-155 tiêm kích Su-35S, trong khi dây chuyền chế tạo đạt sản lượng ước tính 15-20 chiếc mỗi năm.