Nhật Bản triệt phá nhóm tin tặc học sinh dùng AI đánh cắp dữ liệu của hơn 7 triệu khách hàng

ANTD.VN - Cảnh sát Tokyo ngày 9-7 cho biết đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi với cáo buộc sử dụng AI để thực hiện hành loạt vụ tấn công mạng quy mô lớn, đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 7 triệu thành viên thuộc một chuỗi cà phê Internet nổi tiếng tại Nhật Bản.

Chuỗi cà phê Internet Kaikatsu ở Miyakonojo, Nhật Bản

Vụ án gây chấn động dư luận nước này khi lộ diện một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên tỉnh có độ tuổi còn rất trẻ, thậm chí có sự tham gia của cả học sinh tiểu học.

Hồ sơ từ cơ quan điều tra cho thấy, nghi phạm, hiện 18 tuổi, ở Tokyo và là học sinh trung học phổ thông vào thời điểm phạm tội, đã cấu kết với một nhóm đối tượng trên mạng xã hội để đột nhập hệ thống máy chủ của công ty Kaikatsu Frontier Inc., đơn vị vận hành chuỗi cà phê Internet lớn hàng đầu Nhật Bản.

Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 18 đến 20-1-2025, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 183 đợt truy cập trái phép, vượt qua các hàng rào bảo mật để trích xuất thành công dữ liệu cá nhân của khoảng 7,24 triệu người dùng.

Vụ tấn công nghiêm trọng đến mức khiến ứng dụng di động của hãng này bị tê liệt hoàn toàn và phải tạm dừng hoạt động trong nhiều ngày để khắc phục sự cố.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm chỉ thừa nhận một phần hành vi và phản bác cáo buộc cố tình gây cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quá trình mở rộng điều tra của cảnh sát Nhật Bản đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức nhưng độ tuổi còn rất trẻ.

Tháng 12-2025, cảnh sát đã bắt giữ một nam sinh trung học 18 tuổi tại Osaka. Đối tượng này được xác định là chủ mưu đứng sau toàn bộ vụ án khi trực tiếp sử dụng AI để lập trình và phát triển phần mềm độc hại phục vụ cuộc tấn công.

Tháng 5-2026, một thanh niên 19 tuổi tại Tokyo cũng bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát với cáo buộc đồng phạm.

Nhóm này liên lạc, phân chia nhiệm vụ và chia sẻ, phát tán khối dữ liệu 7 triệu khách hàng đánh cắp được thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội.

Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vai trò của một thành viên khác trong nhóm là một học sinh mới 11 tuổi, học lớp 6.

Cảnh sát Tokyo hiện đang phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng để rà soát xem liệu khối dữ liệu khổng lồ của 7,24 triệu khách hàng trên đã bị rao bán trên thị trường chợ đen hay chưa, nhằm ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo công nghệ cao nhắm vào các nạn nhân.