Anh cung cấp uranium làm giàu cho Ukraine

ANTD.VN - Chính phủ Anh ngày 16-6 cho biết sẽ cung cấp uranium làm giàu cho Ukraine trong 2 năm tới theo thỏa thuận trị giá 210 triệu bảng Anh (khoảng 280 triệu USD).

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp ở London ngày 7-6-2026

Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết khoản hỗ trợ được thực hiện thông qua Cơ quan Tài chính xuất khẩu Anh (UKEF).

Theo đó, công ty Urenco có trụ sở tại Anh sẽ cung cấp uranium làm giàu cho Energoatom, doanh nghiệp nhà nước vận hành điện hạt nhân của Ukraine. Mục đích là nhằm hỗ trợ vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Kiev giữa lúc xung đột và các vụ tấn công làm gia tăng rủi ro năng lượng.

Tuyên bố nêu rõ thỏa thuận sẽ cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong 2 năm tới và nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho nước này.

Thỏa thuận đã được Thủ tướng Starmer và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhất trí trong cuộc gặp tại London ngày 7-6 vừa qua.

Energoatom hiện vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân do Liên Xô trước đây xây dựng, vốn là nguồn phát điện chính của Ukraine. Lưới điện Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong hơn 4 năm xung đột.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Nga liên tục cảnh báo về an toàn hạt nhân. Matxcơva cáo buộc Kiev nhiều lần tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3-2022.

Đầu tháng 6 này, UAV của Ukraine tấn công phòng máy tổ máy số 6. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận có thiệt hại nhưng chưa kết luận bên chịu trách nhiệm.

Việc Anh cung cấp uranium làm giàu cũng làm dấy lên tranh luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Vài ngày trước khi xung đột leo thang tháng 2-2022, ông Zelensky từng gợi ý Ukraine có thể xem xét lại nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đầu năm 2026, ông Zelensky cho biết sẽ “vui vẻ” nhận vũ khí hạt nhân từ Anh hoặc Pháp nếu được đề nghị, song khẳng định chưa có đề nghị nào được đưa ra.

Matxcơva cáo buộc London và Paris xem xét cung cấp cho Ukraine các linh kiện hoặc công nghệ có thể giúp Kiev phát triển vũ khí hạt nhân hoặc “bom bẩn” phóng xạ. Cả Chính phủ Anh và Pháp đều bác bỏ cáo buộc này.

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