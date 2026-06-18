Kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo ở Campuchia bị bắt

ANTD.VN - Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi cầm đầu nhóm lừa đảo tại Campuchia.

Nghi phạm Sasaki Yusuke

Ngày 16-6, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Sasaki Yusuke trên chuyến bay đưa nghi phạm này từ Thái Lan về Nhật Bản. Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói rằng Sasaki là nhân vật chủ chốt trong nhóm tội phạm, đặt cơ sở tại thành phố Poipet, phía tây bắc Campuchia.

Theo các nguồn tin này, nghi phạm sống ở Thái Lan, tài trợ cho các hoạt động của nhóm ở Campuchia và quyết định mức thù lao cho những người tiến hành các cuộc điện thoại lừa đảo.

Cảnh sát tỉnh Aichi đã truy lùng những kẻ cầm đầu của nhóm này kể từ khi bắt giữ 29 công dân Nhật Bản vào tháng 8 năm ngoái do tình nghi thực hiện các cuộc điện thoại lừa đảo từ cơ sở ở Poipet. Sau đó, cảnh sát đã xin được lệnh bắt giữ Sasaki, người đã bị chính quyền Thái Lan giam giữ.

Sasaki bị nghi ngờ lừa lấy tiền mặt của các nạn nhân bằng cách hướng dẫn các thành viên của nhóm thực hiện những cuộc điện thoại lừa đảo, vi phạm luật về tội phạm có tổ chức của Nhật Bản.