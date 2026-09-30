ANTD.VN - Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời cứu người bị rơi xuống Hồ Văn Chương.

Đây là sự ghi nhận kịp thời của cấp ủy, chính quyền phường đối với tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm vì sự an toàn, tính mạng của nhân dân.

Biểu dương hành động dũng cảm cứu người

Đồng chí Vũ Xuân Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường biểu dương các cán bộ chiến sỹ

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 24-9, trong quá trình phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát hiện một người đàn ông trung tuổi bất ngờ bị choáng, ngã xuống Hồ Văn Chương. Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng tiếp cận, trực tiếp xuống hồ cứu người; một số người dân gần khu vực cũng khẩn trương tham gia hỗ trợ. Với sự phối hợp nhanh chóng, người gặp nạn được đưa lên bờ an toàn sau ít phút.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, đồng chí Vũ Xuân Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường bày tỏ sự xúc động khi một người dân đã được cứu kịp thời trong tình huống nguy hiểm. Đồng chí đánh giá cao tinh thần của những người trực tiếp tham gia ứng cứu, đặc biệt là hành động không quản ngại nguy hiểm, nhanh chóng xuống hồ cứu người. Điều đáng quý nhất không chỉ là việc xử lý kịp thời một tình huống bất ngờ, mà qua đó đã bảo vệ được tính mạng của một người dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng các cá nhân được biểu dương, khen thưởng; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần trách nhiệm trong thời gian tới. Từ những hành động cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục góp phần giữ gìn sự bình yên, an toàn cho địa bàn, để nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc; qua đó thể hiện sự quan tâm, gần gũi và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân.

Đối với lực lượng Công an phường, hành động cứu người tiếp tục thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” bằng những việc làm cụ thể. Đồng thời, sự tham gia hỗ trợ của người dân trong tình huống khẩn cấp cho thấy tinh thần tương trợ, sự phối hợp và gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên tại địa bàn cơ sở.