Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng xử lý ngay từ những phút đầu khi xảy ra sự cố, ngày 29/09/2026 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều có địa chỉ tại Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH giới thiệu các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong môi trường học đường. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện, thiết bị máy móc, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chủ động phát hiện, loại trừ những nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, đối với khối nhà trường, việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ mà mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Khi xảy ra cháy, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu phát hiện sớm, báo động kịp thời và sử dụng đúng phương tiện chữa cháy ban đầu, nguy cơ cháy lan và thiệt hại có thể được hạn chế đáng kể.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn giáo viên nhà trường cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cháy, các bước xử lý khi phát hiện sự cố; cách báo động, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức thoát nạn an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, giúp người lao động có thể chủ động xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, trong phạm vi bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thoát nạn cũng được đặc biệt lưu ý. Khi xảy ra hỏa hoạn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát nạn an toàn, không chen lấn, xô đẩy; hỗ trợ người gặp khó khăn trong khả năng cho phép và tuyệt đối không quay lại khu vực cháy khi chưa có sự cho phép của lực lượng chức năng.

Thông qua chương trình tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 mong muốn nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều trở thành một “hạt nhân” trong công tác PCCC tại nhà trường. Không chỉ thực hiện nghiêm các quy định an toàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên còn cần chủ động nhắc nhở đồng nghiệp, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ và báo ngay cho người có trách nhiệm để xử lý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cán bộ, nhân viên và học sinh tại nhà trường kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra

Việc thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, trang bị kỹ năng PCCC và CNCH là giải pháp thiết thực nhằm xây dựng phương án ứng phó chủ động, hiệu quả tại cơ sở. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Trong thời gian tới, Đội CC&CNCH Khu vực số 18 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, huấn luyện thực hành, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Đồng thời khuyến cáo tới các cơ sở giáo dục cần duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra, huấn luyện và thực hành phương án PCCC; bởi sự chủ động, bình tĩnh và kỹ năng đúng trong những phút đầu của sự cố có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát đám cháy và bảo đảm an toàn cho con người.