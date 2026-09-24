Kịp thời cứu người đàn ông ngã xuống hồ Văn Chương

ANTD.VN - Phát hiện một người đàn ông đứng sát mép hồ Văn Chương trong tình trạng lảo đảo rồi ngã, tổ công tác Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội lập tức tiếp cận.

Khoảng 9h30 ngày 24-9, trong quá trình phối hợp tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đứng sát mép hồ Văn Chương.

Nhận thấy người này có dấu hiệu mất thăng bằng, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng di chuyển về phía hồ để kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ trong ít giây, người đàn ông bất ngờ ngã xuống nước.

Kịp thời cứu giúp người đàn ông ngã xuống hồ

Trước tình huống xảy ra đột ngột, các cán bộ, chiến sĩ lập tức hô hoán, nhanh chóng tiếp cận và xuống hồ cứu người. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân đang ở khu vực xung quanh cũng chạy đến phối hợp hỗ trợ.

Sau ít phút, người đàn ông được đưa lên bờ an toàn. Tổ công tác cùng người dân nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp với Trạm Y tế phường kiểm tra sức khỏe cho người bị nạn.

Người được cứu là ông Bùi Ngọc Q (SN 1966, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Theo ông Q và gia đình, trước đó ông ngồi chờ bạn khá lâu tại khu vực hồ Văn Chương. Khi đứng dậy, ông bất ngờ bị choáng, mất ý thức và ngã xuống hồ.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời của lực lượng Công an, cùng sự hỗ trợ của người dân, đã giúp ông Q vượt qua thời điểm nguy hiểm. Nếu không được phát hiện sớm, sự việc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Điều đặc biệt của câu chuyện là sau khi sức khỏe ổn định, chiều cùng ngày, ông Q cùng gia đình đã đến trụ sở Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để trực tiếp gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ và những người dân đã hỗ trợ mình.

Trong những dòng chữ mộc mạc, ông bày tỏ sự xúc động trước việc cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản nguy hiểm, kịp thời cứu giúp mình khi rơi vào tình huống nguy cấp.

Với ông Q, đó không chỉ là sự giúp đỡ trong một khoảnh khắc hiểm nguy mà còn là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi của lực lượng Công an đối với người dân.

Một tình huống bất ngờ chỉ diễn ra trong vài giây đã khép lại bằng sự an toàn của một người dân. Phía sau hành động nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công việc; phía sau lá thư cảm ơn là sự ghi nhận chân thành của người dân đối với những việc làm cụ thể, thiết thực.