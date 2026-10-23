Bệnh viện Đông Đô mang ánh sáng đến với đồng bào vùng cao Kim Bình

Ngày 23-10, Bệnh viện Đông Đô phối hợp với Báo Nhân Dân, Quỹ “Free your eyes” – Chương trình “Triệu đôi mắt sáng” và UBND xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình khám sàng lọc, tư vấn, điều trị các bệnh về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với đồng bào vùng cao, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 23-10, Bệnh viện Đông Đô phối hợp với Báo Nhân Dân, Quỹ “Free your eyes” – Chương trình “Triệu đôi mắt sáng” và UBND xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình khám sàng lọc, tư vấn, điều trị các bệnh về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Gần 300 người dân được khám mắt, cấp thuốc miễn phí;

Tại Trạm Y tế xã Kim Bình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đông Đô trực tiếp thăm khám, tư vấn chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân, trong đó có người cao tuổi và trẻ em. Để triển khai chương trình, từ chiều 22-10, đoàn công tác đã xuất phát từ Hà Nội, mang theo các trang thiết bị khám chuyên khoa như máy đo khúc xạ, máy đo nhãn áp, kính hiển vi cầm tay cùng vật tư y tế cần thiết.

Việc tổ chức khám tại địa phương có ý nghĩa thiết thực đối với người dân Kim Bình – xã vùng cao có địa hình chia cắt, khoảng cách đến các cơ sở y tế chuyên khoa còn xa, điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn. Những trở ngại về đi lại và chi phí khiến không ít người chưa có điều kiện thăm khám mắt định kỳ, phát hiện sớm các bệnh lý cần điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh về mắt cần được can thiệp kịp thời. Đáng chú ý, hơn 100 người dân có chỉ định phẫu thuật, đặc biệt là các trường hợp đục thủy tinh thể, đã đăng ký thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Đông Đô.

Theo chương trình, các trường hợp đăng ký phẫu thuật được Quỹ “Free your eyes” và Chương trình “Triệu đôi mắt sáng” tài trợ 100% chi phí khám, đồng thời bố trí xe đưa đón hai chiều giữa địa phương và Hà Nội. Người dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, trong đó có phẫu thuật Phaco, góp phần cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại diện Quỹ “Free your eyes” – Chương trình “Triệu đôi mắt sáng”, đồng thời là Trưởng đoàn công tác Bệnh viện Đông Đô, chị Đỗ Hoài Thu chia sẻ, việc chứng kiến gần 300 người dân đến khám và hơn 100 trường hợp đăng ký phẫu thuật là động lực để đoàn tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám, cấp thuốc tại chỗ mà còn hướng tới tháo gỡ rào cản chi phí, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ phẫu thuật chuyên sâu.

Đại diện UBND xã Kim Bình đánh giá chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện để người cao tuổi, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Sự phối hợp trong công tác chuyên môn, tổ chức tiếp đón, phân luồng và bảo đảm an ninh, trật tự đã góp phần giúp hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả.

Không chỉ tại Kim Bình, Bệnh viện Đông Đô cùng Quỹ “Free your eyes” – Chương trình “Triệu đôi mắt sáng” còn triển khai nhiều hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo tại các địa phương. Giai đoạn 2022-2026, mạng lưới khám tuyến cộng đồng của bệnh viện đã mở rộng tới 9 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Sơn La, Điện Biên và Tuyên Quang.

Từ quý I-2025 đến nay, bệnh viện Đông Đô phối hợp với quỹ và chương trình đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho 1.314 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Những hoạt động này góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Thông qua chương trình tại Kim Bình, sự đồng hành giữa cơ sở y tế, các đơn vị báo chí, tổ chức thiện nguyện và chính quyền địa phương đã mở thêm cơ hội để người dân vùng cao được phát hiện, điều trị bệnh về mắt kịp thời, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.