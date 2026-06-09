Khởi tố một chủ tịch doanh nghiệp lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (SN 1962), trú phường Bãi Cháy, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can Vương Đức Lanh

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù doanh nghiệp của Vương Đức Lanh (là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long) không phải là chủ đầu tư của dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), nhưng trong các năm 2021 và 2022, Lanh đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án này để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ hoạt động nêu trên của Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long dưới sự chỉ đạo của Vương Đức Lanh đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, các lô đất được đưa ra ký kết hợp đồng đầu tư với đối tác đều là đất ảo, không tồn tại trên thực tế.

Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vương Đức Lanh, Cơ quan CSĐT thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh (qua Điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại: 0961.686.036 để được giải quyết).