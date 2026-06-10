Cảnh giác với các hình thức giả mạo trên không gian mạng mùa cao điểm hè

ANTD.VN - Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian qua liên tiếp xuất hiện các hình thức giả mạo doanh nghiệp, tổ chức uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Trước nhu cầu đi lại và giao dịch trực tuyến tăng cao đầu mùa cao điểm hè, Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến nghị hành khách nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo trên không gian mạng, chủ động xác minh thông tin và sử dụng các kênh giao dịch chính thức để bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền lợi của mình.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian qua liên tiếp xuất hiện các hình thức giả mạo doanh nghiệp, tổ chức uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Trong lĩnh vực hàng không, các hành vi này có xu hướng gia tăng vào mùa cao điểm hè khi nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác tăng cao, kéo theo lượng tìm kiếm thông tin, đặt vé và giao dịch trực tuyến của hành khách cũng gia tăng đáng kể.

Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng thường tạo lập fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tương tự các kênh chính thức để quảng bá vé giá rẻ, chương trình ưu đãi hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc hoạt động dành cho trẻ em mang tên gọi gắn với hình ảnh hàng không như “Trại hè”, “Đào tạo tài năng”, “Hướng nghiệp phi công nhí”, “Cùng bé trải nghiệm”, “Hành trình yêu thương”... cũng bị lợi dụng để tiếp cận người dùng.

Hàng không khuyến cáo, hành khách cẩn trọng với tình trạng lừa đảo vé máy bay dịp cao điểm Hè

Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập các đường dẫn không xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website chính thức www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động “Vietnam Airlines”, hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức của Hãng. Khi mua vé, hành khách cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi. Để được hỗ trợ và xác thực thông tin vé, hành khách có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100, tài khoản Zalo, Fanpage Facebook chính thức của Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, Hãng cũng khuyến cáo khách hàng không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội. Trong trường hợp phát hiện website, fanpage hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines, khách hàng không nên thực hiện giao dịch và cần chủ động thông báo cho Hãng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Bảo vệ khách hàng trên môi trường số là một phần quan trọng trong cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines. Chúng tôi đang chủ động triển khai các giải pháp công nghệ, tăng cường nhận diện các kênh chính thức và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng thường xuyên cập nhật các khuyến nghị an toàn, giúp hành khách nhận diện rủi ro và yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ”.

Thông qua hoạt động phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hành khách về an toàn giao dịch trực tuyến, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ khách hàng trong toàn bộ hành trình tương tác với Hãng.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng môi trường dịch vụ số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện và an tâm hơn cho hành khách.