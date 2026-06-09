Kẻ giết người chuyển nghề mua bán ma túy

ANTD.VN - Đậu Khắc Tùng là đối tượng từng có tiền án về tội giết người đã thiết lập một điểm bán lẻ heroin tại nhà.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, với quyết tâm giữ vững địa bàn sạch về ma túy, không để phát sinh điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, Công an xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An chủ động triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, triệt xóa đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy ngay từ cơ sở.

Đối tượng Đậu Khắc Tùng

Qua điều tra cơ bản, Công an xã Kim Bảng phát hiện Đậu Khắc Tùng (SN 1971), trú tại thôn Sơn Thịnh, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trước tình hình trên, Công an xã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đơn vị liên quan xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Tang vật vụ án

Khoảng 11h ngày 4-6-2026, tại xã Kim Bảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Kim Bảng chủ trì, phối hợp với Đội 3, Phòng CSĐT về ma túy Công an tỉnh, Công an xã Hoa Quân và Công an xã Đại Đồng phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Đậu Khắc Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 4 gói ma túy được chia nhỏ để bán lẻ, 1 cân tiểu ly, 3,3 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Đáng chú ý, Đậu Khắc Tùng là đối tượng nguy hiểm, có tiền án về tội giết người. Việc bắt giữ thành công đối tượng kịp thời ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng.