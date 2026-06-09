Người đàn bà vào vai “thầy” phong thủy để lừa tiền

ANTD.VN - Theo lời bị cáo, “thầy” Vượng thường xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn cao nên rất khó gặp mặt. “Thầy” không nói chuyện trực tiếp hay nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy…

Ngày 9-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1985, ở phường Bồ Đề, Hà Nội) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Thủy đã sử dụng thủ đoạn gian dối giả danh “thầy” phong thủy để lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều cá nhân.

Quá xét xử cho thấy, từ năm 2015 - 2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Đoàn Thị Bích Ngọc quen biết các chị Đoàn Trang N. (SN 1988, ở phường Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Như T. (SN 1979, ở phường Khương Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thu T. (SN 1990, ở phường Tây Hồ, Hà Nội). Quá trình quen biết, do biết các chị này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy nên Ngọc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ.

Đoàn Thị Bích Ngọc bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thực hiện tội phạm, Ngọc đưa ra nhiều thông tin gián dối với 3 người phụ nữ nêu trên về việc mình rất thân với “thầy” phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông Dương Đức Vượng, SN 1949, ở Ninh Bình). Vì “thầy” Vượng là bạn của bố Ngọc.

Theo lời bị cáo, “thầy” Vượng thường xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn cao nên rất khó gặp mặt. “Thầy” không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy.

Tin tưởng vào các thông tin Ngọc đưa ra là thật nên các chị T., N., đã nhờ bị cáo liên hệ với “thầy” Vượng để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.

Sau khi nhận lời giúp, Ngọc dùng một số điện thoại mới để đăng ký tài khoản Zalo tên Văn Vượng rồi đóng giả “thầy” Vượng “Gù” nhắn tin cho 3 người phụ nữ kể trên, yêu cầu họ chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện…, rồi chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23-4-2018 đến ngày 8-7-2024, Đoàn Thị Bích Ngọc đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 3-2018, sau khi đưa ra thông tin gian dối và được chị N. nhờ liên hệ với “thầy” Vượng “Gù” giúp về vấn đề phong thủy, Ngọc dùng số điện thoại cài đặt tài khoản tên Văn Vượng, rồi giả danh “thầy” phong thủy thường xuyên nhắn tin đến Zalo của chị N. để nói chuyện rồi nhận chị này làm con nuôi.

Vào vai “thầy” Vượng, Ngọc dụ dỗ chị N. chuyển tiền đến các số tài khoản ngân hàng do bị cáo chỉ định với đủ các lý do như: Mua đồ phong thủy, tiền cúng dường, tiền làm lễ giải vận hạn cho gia đình hay chuyển tiền để “thầy” mua đồ ăn cho các “thầy tu” ở Nepal, Ấn Độ.

Ngỡ rằng chính “thầy” Vượng nhắn tin cho mình nên từ tháng 8-2019 đến tháng 7-2024, chị N. đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số hơn 2,9 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo mới trả lại cho chị N. 108 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Tài liệu tố tụng cũng xác định, năm 2009, chị Nguyễn Thị Như T. có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF. Khi đó, Ngọc cũng nhập vai “thầy” Vượng thông qua tài khoản Zalo Văn Vượng để giả danh “thầy” phong thủy tư vấn chị T. mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường hòng đạt được nguyện vọng làm mẹ.

Tin tưởng vào các thông tin gian dối do Ngọc giả danh “thầy” phong thủy đưa ra, từ ngày 26-12-2019 đến ngày 5-6-2024, chị T. đã nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo tổng số hơn 2,3 tỷ đồng. Ngọc mới trả lại cho chị T. 600 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Tương tự, sau khi giả danh “thầy” phong thủy, nhắn tin dụ dỗ chị Nguyễn Thu T. chuyển tiền để làm lễ cúng dường cho gia đình, từ ngày 13-1-2023 đến ngày 1-4-2024, chị Nguyễn Thu T. đã 20 lần chuyển khoản 64 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Đến tháng 6-2024, sau nhiều lần chuyển tiền cho kẻ giả danh “thầy” phong thủy, 3 người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh “thầy” Vượng nên đã tìm đến tận nhà ông Dương Đức Vượng ở Ninh Bình để tìm hiểu. Lúc này, các bị hại mới biết mình đã bị lừa suốt thời gian dài.

Sau khi “vạch mặt” “thầy” phong thủy rởm, 3 người phụ nữ đã tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đoàn Thị Bích Ngọc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Đến nay xác định, bị can còn chiếm đoạt của 3 người bị hại hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngoài tuyên phạt án tù đích đáng nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội còn tuyên buộc “thầy phong thủy” giả Đoàn Thị Bích Ngọc phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.