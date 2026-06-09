ANTD.VN - Qua kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng in tiền giả, ban đầu lực lượng Công an, xã Thuận An, Hà Nội đã thu giữ 1 máy ép nhiệt, 1 máy in màu, 20 tờ giấy A4, 1 dao rọc giấy, 1 cuộn nilon cùng nhiều vật chứng, phương tiện được xác định là công cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Hai đối tượng và tang vật liên quan

Qua nắm thông tin địa bàn, Công an xã Thuận An phát hiện vụ việc có dấu hiệu làm tiền giả liên quan đến 2 đối tượng Nguyễn Hữu Hùng (SN 2003) và Nguyễn Tiến Lợi ( SN 2005) cùng trú tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan được xác định là công cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Ngay sau đó, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp phối hợp, hướng dẫn Công an xã Thuận An hoàn thiện hồ sơ ban đầu, thực hiện các thủ tục trưng cầu giám định và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Tiến Lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, tàng trữ, lưu hành tiền giả.